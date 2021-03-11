У лавах ЗСУ зафіксували пів сотні летальних випадків від COVID-19

Коронавірус продовжує стрімко поширюватися у лавах Збройних сил України. Минулої доби, 10 березня, від ускладнень хвороби помер один з працівників ЗСУ.

Загалом інфекція забрала життя 50 бійців Збройних сил. Водночас в українському війську за останні 24 години зафіксували 128 випадків зараження COVID-19.

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Окрім цього, минулої доби до закладів охорони здоров'я госпіталізували 44 осіб. Інші 84 нових інфікованих перебувають на лікуванні вдома.

Що відомо про померлого

Працівник ЗСУ з 2 березня перебував на стаціонарному лікуванні у Миргородській клінічній лікарні.

Не зважаючи на проведений курс терапії, його стан здоров'я погіршився. Чоловіка не змогли врятувати.

Ситуація з COVID-19 у ЗСУ

Станом на 11 березня коронавірусом хворіє 1 264 українських військових. Від початку пандемії перемогти інфекцію змогли 16 546 військовослужбовців. Смертельна хвороба забрала життя 50 людей.

Наразі на ізоляції перебуває 354 особи.

Вакцинація від коронавірусу у Збройних силах

Від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 4 601 людина отримала першу дозу щеплення. З них 674 – військові медики.

Протягом минулої доби, 10 березня, від COVID-19 щеплено 570 осіб.

Статистика захворюваності в Україні станом на 11 березня

З початку пандемії в Україні зафіксували 1 425 522 випадки зараження коронавірусом. Одужали від COVID-19 1 210 246 пацієнтів, 27 685 – померли.

Минулої доби, 10 березня, виявили 9 084 нових хворих – 442 дитини та 348 медичних працівників.

За останні 24 години госпіталізували до лікарень 4 250 осіб.

У медичному штабі закликали дотримуватися правил карантину та особистої гігієни. Це допоможе вберегти себе та свою родину від інфікування.



Як записатись на вакцинацію проти COVID-19 в Україні / Інфографіка 24 каналу