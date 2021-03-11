У лавах ЗСУ зафіксували пів сотні летальних випадків від COVID-19

Джерело:Командування Медичних сил ЗСУ
Коронавірус продовжує стрімко поширюватися у лавах Збройних сил України. Минулої доби, 10 березня, від ускладнень хвороби помер один з працівників ЗСУ.
Загалом інфекція забрала життя 50 бійців Збройних сил. Водночас в українському війську за останні 24 години зафіксували 128 випадків зараження COVID-19.
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Окрім цього, минулої доби до закладів охорони здоров'я госпіталізували 44 осіб. Інші 84 нових інфікованих перебувають на лікуванні вдома.
Працівник ЗСУ з 2 березня перебував на стаціонарному лікуванні у Миргородській клінічній лікарні.
Не зважаючи на проведений курс терапії, його стан здоров'я погіршився. Чоловіка не змогли врятувати.
Станом на 11 березня коронавірусом хворіє 1 264 українських військових. Від початку пандемії перемогти інфекцію змогли 16 546 військовослужбовців. Смертельна хвороба забрала життя 50 людей.
Наразі на ізоляції перебуває 354 особи.
Від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 4 601 людина отримала першу дозу щеплення. З них 674 – військові медики.
Протягом минулої доби, 10 березня, від COVID-19 щеплено 570 осіб.Зверніть увагу! У медичному штабі закликали дотримуватися правил карантину та особистої гігієни. Це допоможе вберегти себе та свою родину від інфікування.
Як записатись на вакцинацію проти COVID-19 в Україні / Інфографіка 24 каналу