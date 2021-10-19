Статистика захворюваності
До лікарень госпіталізували 2 852 людей. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 538 пацієнтів. Це найбільша кількість смертельних випадків. Минулого разу ця цифра досягала максимальної позначки у 481 смерть.
Важливо Українські вчені знайшли речовини, які можуть вберегти від важкого наслідку коронавірусу
Водночас видужало значно більше, ніж за попередню добу – 7 776 осіб. Найбільше нових випадків у Одеській та Харківській областях.
За весь час пандемії в Україні
- Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 660 273 випадки коронавірусу.
- Станом на 19 жовтня одужало – 2 337 194 людей.
- Водночас жертвами коронавірусу стали 61 348 мешканців країни.
Всього також провели 13 642 447 ПЛР-тестувань.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 837 випадків;
- Вінницька область – 261 випадок;
- Волинська область – 435 випадків;
- Дніпропетровська область – 1203 випадки;
- Донецька область – 899 випадків;
- Житомирська область – 202 випадки;
- Закарпатська область – 184 випадки;
- Запорізька область – 1019 випадків;
- Івано-Франківська область – 213 випадки;
- Київська область – 565 випадків;
- Кіровоградська область – 47 випадків;
- Луганська область – 611 випадків;
- Львівська область – 959 випадків;
- Миколаївська область – 302 випадки;
- Одеська область – 1418 випадків;
- Полтавська область – 593 випадки;
- Рівненська область – 593 випадки;
- Сумська область – 700 випадків;
- Тернопільська область – 437 випадків;
- Харківська область – 1412 випадків;
- Херсонська область – 880 випадків;
- Хмельницька область – 301 випадок;
- Черкаська область – 676 випадків;
- Чернівецька область – 595 випадків;
- Чернігівська область – 237 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи вакцинації
За добу 18 жовтня вдалося щепити проти коронавірусу 193 069 українців. Зокрема: о
- одну дозу отримали 109 667 людей;
- повністю імунізовані – 83 402 людини.
У МОЗ наголосили, що 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал