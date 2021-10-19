Рекорд смертей: COVID-19 в Україні підтвердили у 15,5 тисяч людей, понад 500 померли

19 жовтня 2021 , 08:13
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Джерело:

МОЗ

В Україні впродовж минулої доби, 18 жовтня, на коронавірус захворіли 15 579 людей. Серед них 1 309 дітей та 282 медпрацівники.

Статистика захворюваності

До лікарень госпіталізували 2 852 людей. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 538 пацієнтів. Це найбільша кількість смертельних випадків. Минулого разу ця цифра досягала максимальної позначки у 481 смерть.

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Водночас видужало значно більше, ніж за попередню добу – 7 776 осіб. Найбільше нових випадків у Одеській та Харківській областях.

За весь час пандемії в Україні

  • Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 660 273 випадки коронавірусу.
  • Станом на 19 жовтня одужало – 2 337 194 людей.
  • Водночас жертвами коронавірусу стали 61 348 мешканців країни.

Всього також провели 13 642 447 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 837 випадків;
  • Вінницька область – 261 випадок;
  • Волинська область – 435 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1203 випадки;
  • Донецька область – 899 випадків;
  • Житомирська область – 202 випадки;
  • Закарпатська область – 184 випадки;
  • Запорізька область – 1019 випадків;
  • Івано-Франківська область – 213 випадки;
  • Київська область – 565 випадків;
  • Кіровоградська область – 47 випадків;
  • Луганська область – 611 випадків;
  • Львівська область – 959 випадків;
  • Миколаївська область – 302 випадки;
  • Одеська область – 1418 випадків;
  • Полтавська область – 593 випадки;
  • Рівненська область – 593 випадки;
  • Сумська область – 700 випадків;
  • Тернопільська область – 437 випадків;
  • Харківська область – 1412 випадків;
  • Херсонська область – 880 випадків;
  • Хмельницька область – 301 випадок;
  • Черкаська область – 676 випадків;
  • Чернівецька область – 595 випадків;
  • Чернігівська область – 237 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації

За добу 18 жовтня вдалося щепити проти коронавірусу 193 069 українців. Зокрема:

  • одну дозу отримали 109 667 людей;
  • повністю імунізовані – 83 402 людини.
Загальні дані

Від початку вакцинальної кампанії щепили 8 065 762 людини, з них отримали одну дозу – 8 065 760 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 573 564 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 14 635 480 щеплень.

У МОЗ наголосили, що 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.


Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

Автор: Аліна Оліховська