Рекорд смертей: COVID-19 в Україні підтвердили у 15,5 тисяч людей, понад 500 померли

В Україні впродовж минулої доби, 18 жовтня, на коронавірус захворіли 15 579 людей. Серед них 1 309 дітей та 282 медпрацівники.

Статистика захворюваності

До лікарень госпіталізували 2 852 людей. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 538 пацієнтів. Це найбільша кількість смертельних випадків. Минулого разу ця цифра досягала максимальної позначки у 481 смерть.

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Водночас видужало значно більше, ніж за попередню добу – 7 776 осіб. Найбільше нових випадків у Одеській та Харківській областях.

За весь час пандемії в Україні

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 660 273 випадки коронавірусу.

Станом на 19 жовтня одужало – 2 337 194 людей.

Водночас жертвами коронавірусу стали 61 348 мешканців країни.

Всього також провели 13 642 447 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 837 випадків;

Вінницька область – 261 випадок;

Волинська область – 435 випадків;

Дніпропетровська область – 1203 випадки;

Донецька область – 899 випадків;

Житомирська область – 202 випадки;

Закарпатська область – 184 випадки;

Запорізька область – 1019 випадків;

Івано-Франківська область – 213 випадки;

Київська область – 565 випадків;

Кіровоградська область – 47 випадків;

Луганська область – 611 випадків;

Львівська область – 959 випадків;

Миколаївська область – 302 випадки;

Одеська область – 1418 випадків;

Полтавська область – 593 випадки;

Рівненська область – 593 випадки;

Сумська область – 700 випадків;

Тернопільська область – 437 випадків;

Харківська область – 1412 випадків;

Херсонська область – 880 випадків;

Хмельницька область – 301 випадок;

Черкаська область – 676 випадків;

Чернівецька область – 595 випадків;

Чернігівська область – 237 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації

За добу 18 жовтня вдалося щепити проти коронавірусу 193 069 українців. Зокрема:

одну дозу отримали 109 667 людей;

повністю імунізовані – 83 402 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 8 065 762 людини, з них отримали одну дозу – 8 065 760 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 573 564 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).Загалом провели 14 635 480 щеплень.

У МОЗ наголосили, що 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал