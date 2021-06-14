Легалізація медичного канабісу: Корнієнко розповів, чи підтримують законопроєкт "слуги"

У президентській партії "Слуга народу" є системні противники легалізації медичного канабісу. Попри це, законопроєкт, ймовірно, проголосують у першому читанні.

Про це сказав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю "РБК-Україна". Він додав, що з нардепами вестимуть перемовини.

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За словами Корнієнка, цей закон набагато жорсткіший, ніж ті версії, що були до цього. Він пояснив, що загалом було кілька законопроєктів від "Голосу" та "Слуги народу".

Потім домовилися і вийшли на компромісний варіант, який погодили МВС і МОЗ, приблизно 90 депутатів поставили свої підписи під ним,

– зазначив голова партії "Слуга народу".

Він додав, що за законопроєкт у першому читанні можуть проголосувати до кінця сесії або у вересні. Як наголосив Корнієнко, терміновості немає, адже постановою МОЗ деякі препарати вже дозволили ввозити до країни.

І хоча ці препарати мало що вирішують, Корнієнко переконаний: "з цим уже можна щось робити". До того ж від ухвалення закону до початку роботи індустрії теж пройде не один місяць, тож маємо радіти тому, що є.

В Україні медичний канабіс потрібен щонайменше 2 мільйонам хворих українців – препарати на основі конопель можуть врятувати від болю. Зокрема, вони допомагають ветеранам лікувати посттравматичний синдром.



Де легалізований канабіс / Інфографіка 24 каналу