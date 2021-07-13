За відповідне рішення проголосували лише 184 нардепи. При цьому для схвалення законопроєкту на позачерговому засіданні Верховної Ради 13 липня необхідно було 226 голосів.
Важливо Страшний наркотик чи лікарський засіб: уся правда про легалізацію медичного канабісу
У разі схвалення законопроєкту українські пацієнти отримали б доступ до лікування й полегшення перебігу складних захворювань, що відповідає сучасній світовій практиці.
Що передбачає законопроєкт №5596
Документ призначений першочергово для тих людей, що мають серйозні хвороби, перебіг яких може полегшати вживання медичного канабісу. Аби врегулювати це питання, законопроєкт пропонує:
- створити нормативні умови для законного обігу конопель для їх використання в медичній практиці та науково-технічній діяльності;
- встановити вимоги та належним чином контролювати обіг конопель на різних етапах. Для цього Кожен кущ, який вирощуватиметься для медичних цілей, пропонують оздобити GPS-трекером. Таким чином поліцейські зможуть відстежувати шлях від виробника до хворого;
- визначити, за яких умов лікарі можуть здійснювати операції, пов'язані з обігом конопель;
- надати поштовх для розвитку медичної науки, практичної медицини та фармацевтичної промисловості шляхом запровадження можливості використання конопель в лікувальних та дослідницьких цілях;
- забезпечити можливість пацієнтам придбавати та зберігати лікарські коноплі для застосування в лікувальних цілях.
У пояснювальній записці мовиться, що медичний канабіс у лікувальних цілях можуть дозволити використовувати хворим на:
- неврологічні захворювання: розсіяний склероз, епілепсія (за попередніми висновками, канабіс може мати позитивний вплив на лікування хвороби Альцгеймера, хвороби Хантінгтона і синдрому Туретта);
- захворювання травного тракту (за переконливими доказами, коноплі мають значний позитивний ефект на полегшення побічних ефектів під час хіміотерапії при онкології);
- наркотична залежність та проблеми психічного характеру;
- хронічний біль невропатичного походження.
Варто зауважити, що станом на липень 2021 року використання медичного канабісу у медичних цілях дозволено у 56 країнах світу.
Де канабіс легалізований / Інфографіка 24 каналу