За відповідне рішення проголосували лише 184 нардепи. При цьому для схвалення законопроєкту на позачерговому засіданні Верховної Ради 13 липня необхідно було 226 голосів.

Важливо Страшний наркотик чи лікарський засіб: уся правда про легалізацію медичного канабісу

У разі схвалення законопроєкту українські пацієнти отримали б доступ до лікування й полегшення перебігу складних захворювань, що відповідає сучасній світовій практиці.

Що передбачає законопроєкт №5596

Документ призначений першочергово для тих людей, що мають серйозні хвороби, перебіг яких може полегшати вживання медичного канабісу. Аби врегулювати це питання, законопроєкт пропонує:

створити нормативні умови для законного обігу конопель для їх використання в медичній практиці та науково-технічній діяльності;

для законного обігу конопель для їх використання в медичній практиці та науково-технічній діяльності; встановити вимоги та належним чином контролювати обіг конопель на різних етапах. Для цього Кожен кущ, який вирощуватиметься для медичних цілей, пропонують оздобити GPS-трекером. Таким чином поліцейські зможуть відстежувати шлях від виробника до хворого;

на різних етапах. Для цього Кожен кущ, який вирощуватиметься для медичних цілей, пропонують оздобити GPS-трекером. Таким чином поліцейські зможуть відстежувати шлях від виробника до хворого; визначити, за яких умов лікарі можуть здійснювати операції, пов'язані з обігом конопель;

надати поштовх для розвитку медичної науки, практичної медицини та фармацевтичної промисловості шляхом запровадження можливості використання конопель в лікувальних та дослідницьких цілях;

забезпечити можливість пацієнтам придбавати та зберігати лікарські коноплі для застосування в лікувальних цілях.

У пояснювальній записці мовиться, що медичний канабіс у лікувальних цілях можуть дозволити використовувати хворим на:

неврологічні захворювання: розсіяний склероз, епілепсія (за попередніми висновками, канабіс може мати позитивний вплив на лікування хвороби Альцгеймера, хвороби Хантінгтона і синдрому Туретта);

розсіяний склероз, епілепсія (за попередніми висновками, канабіс може мати позитивний вплив на лікування хвороби Альцгеймера, хвороби Хантінгтона і синдрому Туретта); захворювання травного тракту (за переконливими доказами, коноплі мають значний позитивний ефект на полегшення побічних ефектів під час хіміотерапії при онкології);

(за переконливими доказами, коноплі мають значний позитивний ефект на полегшення побічних ефектів під час хіміотерапії при онкології); наркотична залежність та проблеми психічного характеру;

хронічний біль невропатичного походження.

Зверніть увагу! В Україні медичний канабіс потрібен щонайменше 2 мільйонам хворих українців – препарати на основі конопель можуть врятувати від болю.

Варто зауважити, що станом на липень 2021 року використання медичного канабісу у медичних цілях дозволено у 56 країнах світу.



Де канабіс легалізований / Інфографіка 24 каналу