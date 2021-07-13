Рада не підтримала легалізацію медичного канабісу

Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №5596, що передбачає легалізацію канабісу для застосування його у медичних та наукових цілях. Документ розглядали в першому читанні.

За відповідне рішення проголосували лише 184 нардепи. При цьому для схвалення законопроєкту на позачерговому засіданні Верховної Ради 13 липня необхідно було 226 голосів.

Важливо Страшний наркотик чи лікарський засіб: уся правда про легалізацію медичного канабісу

У разі схвалення законопроєкту українські пацієнти отримали б доступ до лікування й полегшення перебігу складних захворювань, що відповідає сучасній світовій практиці.

Що передбачає законопроєкт №5596

Документ призначений першочергово для тих людей, що мають серйозні хвороби, перебіг яких може полегшати вживання медичного канабісу. Аби врегулювати це питання, законопроєкт пропонує:

створити нормативні умови для законного обігу конопель для їх використання в медичній практиці та науково-технічній діяльності;

для законного обігу конопель для їх використання в медичній практиці та науково-технічній діяльності; встановити вимоги та належним чином контролювати обіг конопель на різних етапах. Для цього Кожен кущ, який вирощуватиметься для медичних цілей, пропонують оздобити GPS-трекером. Таким чином поліцейські зможуть відстежувати шлях від виробника до хворого;

на різних етапах. Для цього Кожен кущ, який вирощуватиметься для медичних цілей, пропонують оздобити GPS-трекером. Таким чином поліцейські зможуть відстежувати шлях від виробника до хворого; визначити, за яких умов лікарі можуть здійснювати операції, пов'язані з обігом конопель;

надати поштовх для розвитку медичної науки, практичної медицини та фармацевтичної промисловості шляхом запровадження можливості використання конопель в лікувальних та дослідницьких цілях;

забезпечити можливість пацієнтам придбавати та зберігати лікарські коноплі для застосування в лікувальних цілях.

У пояснювальній записці мовиться, що медичний канабіс у лікувальних цілях можуть дозволити використовувати хворим на:

неврологічні захворювання: розсіяний склероз, епілепсія (за попередніми висновками, канабіс може мати позитивний вплив на лікування хвороби Альцгеймера, хвороби Хантінгтона і синдрому Туретта);

розсіяний склероз, епілепсія (за попередніми висновками, канабіс може мати позитивний вплив на лікування хвороби Альцгеймера, хвороби Хантінгтона і синдрому Туретта); захворювання травного тракту (за переконливими доказами, коноплі мають значний позитивний ефект на полегшення побічних ефектів під час хіміотерапії при онкології);

(за переконливими доказами, коноплі мають значний позитивний ефект на полегшення побічних ефектів під час хіміотерапії при онкології); наркотична залежність та проблеми психічного характеру;

хронічний біль невропатичного походження.

В Україні медичний канабіс потрібен щонайменше 2 мільйонам хворих українців – препарати на основі конопель можуть врятувати від болю.

Варто зауважити, що станом на липень 2021 року використання медичного канабісу у медичних цілях дозволено у 56 країнах світу.



Де канабіс легалізований / Інфографіка 24 каналу