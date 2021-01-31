Легка форма коронавірусу: лікар назвав симптоми
Медик Тарас Жиравецький розповів, якими є симптоми коронавірусної інфекції при легкому перебігу хвороби, а також, як дізнатись, що людина вже перехворіла на COVID-19.
Джерело: ТСН
Лікар Тарас Жиравецький назвав найпопулярніші симптоми легкої форми коронавірусу. За його словами, перебіг хвороби виглядає, як ГРВІ.
Читайте також 7 ліжок для тяжкохворих на всю країну: у Португалії б'ють на сполох через COVID-19
Легка форма коронавірусу: симптоми
- невисока температура,
- температура, яка зникає на 2-3 день без вживання будь-яких ліків,
- перебіг хвороби виглядає, як ГРВІ,
- сатурація не падає нижче 94,
- втрата нюху і смаку.
Тут головне питання: температура, слабість і сатурація. Якщо ви на пульсоксиметрі бачите, що сатурація не падає нижче 94, то відповідно ми говоримо про легкий перебіг COVID-19,
– сказав лікар.
Він додав, легка форма COVID-19 перебігає здебільшого в молодих людей.
"Щодо болю в горлі, з огляду на тих пацієнтів, яких я зустрічав, то якщо біль сильний і триває декілька днів, то це часто переходить у більш важчу форму "ковіду" і часто ускладнюється бактерійними інфекціями. Хоча не завжди. Все дуже індивідуально", – зауважив медик.
Лікар зазначив, що безсимптомна форма COVID-19 зустрічається дуже рідко.
Поділитися новиною