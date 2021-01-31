Медик Тарас Жиравецький розповів, якими є симптоми коронавірусної інфекції при легкому перебігу хвороби, а також, як дізнатись, що людина вже перехворіла на COVID-19.

Джерело: ТСН

Лікар Тарас Жиравецький назвав найпопулярніші симптоми легкої форми коронавірусу. За його словами, перебіг хвороби виглядає, як ГРВІ.

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Легка форма коронавірусу: симптоми

невисока температура,

температура, яка зникає на 2-3 день без вживання будь-яких ліків,

перебіг хвороби виглядає, як ГРВІ,

сатурація не падає нижче 94,

втрата нюху і смаку.

Тут головне питання: температура, слабість і сатурація. Якщо ви на пульсоксиметрі бачите, що сатурація не падає нижче 94, то відповідно ми говоримо про легкий перебіг COVID-19,

– сказав лікар.

Він додав, легка форма COVID-19 перебігає здебільшого в молодих людей.

"Щодо болю в горлі, з огляду на тих пацієнтів, яких я зустрічав, то якщо біль сильний і триває декілька днів, то це часто переходить у більш важчу форму "ковіду" і часто ускладнюється бактерійними інфекціями. Хоча не завжди. Все дуже індивідуально", – зауважив медик.

Лікар зазначив, що безсимптомна форма COVID-19 зустрічається дуже рідко.