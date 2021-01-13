Нещодавно група фармкомпаній "Лекхім" оголосила про укладання угоди із SinoVac на постачання в Україну 5 мільйонів доз препарату в першому півріччі 2021 року. Згодом виявилося, що в тендері, який "Медзакупівлі" оголосили 30 грудня, у "Лекхім" не було конкурентів.

Компанія "Лекхім" стала єдиним учасником закупівлі, тож аукціону фактично не було. Про це свідчать дані системи закупівель Prozorro. Важливо Якщо вакцина SinoVac буде неефективна, Україні повернуть гроші, – Степанов Очікується, що буде 2 поставки препарату – до 31 березня та до 31 травня. Які вимоги були до вакцини термін придатності вакцини на момент поставки повинен бути не меншим, ніж 70% від загального терміну придатності,

зберігання та транспортування повинні супроводжуватися індикаторами заморожування та/або приладами контролю температури. Зазначається, що вакцина має бути зареєстрована компетентним органом США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або за централізованою процедурою компетентним органом ЄС. Зверніть увагу! Раніше бразильський інститут Бутантан провів клінічні дослідження китайського препарату. Науковці встановили, що ефективність SinoVac ледь перевищує 50%. Степанов каже, що це дослідження стосується лише Бразилії. В українському міністерстві чекають на узагальнений звіт. Вакцину випробовували раніше в Туреччині та Індонезії, там рівень ефективності перевищував 90%. Проте учасників дослідження було небагато.

Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу