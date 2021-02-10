"Лекхім" подала заявку на реєстрацію китайської вакцини в Україні, але аж на квітень

Фармакологічна компанія АТ "Лекхім" подала в Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я заявку на реєстрацію вакцини від коронавірусної інфекції CoronaVac виробництва компанії Sinovac Life Sciences.

У "Лекхім" просять перенести реєстрацію вакцини

Заявка на реєстрацію вакцини для екстреного використання подали 9 лютого, про це повідомила пресслужба "Медичних закупівель".

Деталі Українська фармкомпанія закупить 5 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 від Sinovac

В організації зазначили, що отримали лист від компанії "Лекхім", в якому йшлося про перенесення першої поставки вакцини проти COVID-19 на квітень.

Вони переадресували цей лист до Міністерства охорони здоров'я.

Що відомо про реєстрацію Sinovac

Раніше компанія "Лекхім" заявила, що реєстрація вакцини проти коронавірусу виробництва від Sinovac в Україні відбудеться у березні 2021 року.

Компанії уклали угоду терміном на 5 років та планують організувати в Україні виробництво основного переліку вакцин. Крім того, "Лекхім" планує розпочати виробництво вакцини китайської компанії Sinovac Biotech від COVID-19.

6 лютого, вакцину проти коронавірусу Sinovac Biotech схвалили в Китаї регулятором ринку лікарських засобів для масового використання.

Бразильські вчені встановили, що ефективність SinoVac ледь перевищує 50%. Степанов каже, що це дослідження стосується лише Бразилії. В українському міністерстві чекають на узагальнений звіт та зауважили, що якщо ефективність вакцини буде менш як 70% – угоду про закупівлю вакцини скасують. Більше про це читайте