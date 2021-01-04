Упродовж попереднього тижня від коронавірусу у США люди помирали кожні 33 секунди. За цей короткий проміжок часу у країні померли майже 20 тисяч інфікованих.

Про це свідчать результати аналізу даних Університету Джонса Гопкінса, проведеного CNN. Так, за їх даними з 28 грудня по 3 січня у США від ускладнень COVID-19 померли 18 462 людини.

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А в середньому за добу помирали понад 2 600 осіб.

У грудні 2020 року від ускладнень коронавірусу померла рекордна кількість людей – 77 572. Тобто в середньому було зафіксовано трохи більше 2 500 летальних випадків за добу.

Приміром, у листопаді кількість смертей сягнула 36 964. У квітні від ускладнень COVID-19 померли 60 738 людей, а у травні – 41 703.

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