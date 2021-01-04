Летальність зросла: у грудні у США від коронавірусу помирали кожні 33 секунди
Упродовж попереднього тижня від коронавірусу у США люди помирали кожні 33 секунди. За цей короткий проміжок часу у країні померли майже 20 тисяч інфікованих.
Про це свідчать результати аналізу даних Університету Джонса Гопкінса, проведеного CNN. Так, за їх даними з 28 грудня по 3 січня у США від ускладнень COVID-19 померли 18 462 людини.
Дивіться також Заступник радника Трампа назвав причину виникнення COVID-19: що сказав чиновник
А в середньому за добу помирали понад 2 600 осіб.
У грудні 2020 року від ускладнень коронавірусу померла рекордна кількість людей – 77 572. Тобто в середньому було зафіксовано трохи більше 2 500 летальних випадків за добу.
Приміром, у листопаді кількість смертей сягнула 36 964. У квітні від ускладнень COVID-19 померли 60 738 людей, а у травні – 41 703.
Зверніть увагу Через COVID-19 морги переповнені: у США почали здавати в оренду холодильники для тіл
Яка ситуація з коронавірусом у США?У країні вже виявили 20 649 941 випадок COVID-19, з них – 351 774 летальних. За попередню добу у США захворіли ще 201 980 людей.
Поділитися новиною