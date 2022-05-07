"Летючий шпиталь" евакуював на лікування до Німеччини 30 тяжкопоранених українців

30 пацієнтів із Харківщини та східних регіонів України евакуювали на лікування до Німеччини за допомогою "летючого шпиталю".

Пацієнти мають важкі поранення

На лікування евакуювали важкопоранених дорослих та дітей зі складними мінно-вибуховими пораненнями та захворюваннями, які наразі в Україні лікуватися не можуть.

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Вдалося забезпечити медичну евакуацію ще 30 пацієнтів із Харківщини та східних регіонів України. Це люди, які постраждали від військової агресії Росії: дорослі та діти зі складними мінно-вибуховими пораненнями; із захворюваннями, які наразі лікувати в Україні неможливо або які потребують спеціалізованого лікування,

– йдеться у повідомленні.



Швидкі транспортували людей до "летючого шпиталю" / Фото МОЗ

Спочатку пацієнтів евакуаційним потягом доставили до Львівщини. Коли їх стан стабілізували, розпочали транспортування на спеціалізоване лікування за маршрутом "Львів – Жешув – Кельн".

Спеціальний медичний авіарейс Luftwaffe

Для евакуації залучили "летючий шпиталь" – спеціальний медичний авіарейс Luftwaffe Збройних сил Німеччини.

На борту такого шпиталю є 38 ліжок для пацієнтів. Борт обладнаний шістьма модулями інтенсивної терапії, які містять системи штучної вентиляції легень, контролю функцій кровообігу та проведення інфузій, портативний ультразвуковий апарат.

Під час польоту за пацієнтами доглядають 25 лікарів та медичних сестер.



Процес транспортування важкопоранених українців / Фото МОЗ



"Летючий шпиталь" забрав 30 пацієнтів на лікування в Німеччину / Фото МОЗ

Евакуацію провели за співпраці з ЄС

Медичну евакуацію провели за співпраці з Європейською комісією. Це стало можливим через систему екстреного реагування Євросоюзу, через яку МОЗ шукає профільні спеціалізовані клініки в країнах ЄС для лікування та реабілітації українців.

Міжнародні партнери зі службою екстреної медичної допомоги МОЗ забезпечують транспортування пацієнтів від лікарні у прифронтовій території через львівський медичний хаб до аеродрому в Польщі.

Далі у процес підключають повітряні госпіталі.

Головне про ситуацію на медичному фронті

На окупованій території Харківщини ледь не усі медзаклади заповнені пораненими російськими військовими. Хворих пацієнтів повиганяли навіть з тубдиспансерів.

Загалом на окупованих територіях України катастрофічна ситуація із доступом до медичних послуг і ліків.

Росіяни вже знищили або пошкодили майже 400 закладів охорони здоров'я в Україні.

Водночас українська медична система продовжує функціонувати та надавати медичну допомогу потребуючим.

А українські військові хірурги роблять унікальні операції, зокрема, реімплантацію відірваних кінцівок.

Часто важкохворих пацієнтів транспортують до західних областей. Нещодавно почав функціонувати медичний потяг, яким можна перевозити важких хворих та поранених пацієнтів. Він дозволить врятувати ще більше життів з регіонів поблизу бойових дій.

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