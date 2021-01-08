Лідер Ірану заборонив імпорт вакцин від COVID-19 з США і Британії
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хомейні оголосив заборону на імпорт вакцин від COVID-19 виробництва США та Великої Британії.
Імпорт вакцин від коронавірусу COVID-19 виробництва США та Великої Британії в країну заборонений, сказав верховний лідер в ефірі іранського телебачення. Про це пише ABC News.
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Імпорт вакцин США і Британії в країну заборонений. Я говорив про це владі й говорю зараз про це публічно,
– заявив аятола Алі Хаменеї.
За його словами, якби США винайшли справді ефективну вакцину від COVID-19, вони не постраждали б так сильно від пандемії. Хаменеї не вірить тому, що ці вакцини ефективні.
"Якби американці могли розробити вакцину, вони не зазнали б такого фіаско в боротьбі з коронавірусом у їхній власній країні", – сказав лідер Ірану.
Раніше іранська влада звинувачувала США у тому, що запроваджені Вашингтоном санкції перешкоджають доступу Тегерану до вакцин.
Що відомо про іранську вакцину від коронавірусу
В Ірані 29 грудня стартували клінічні випробування на людях власної вакцини проти коронавірусу COVID-19. Вакцина, вироблена компанією Shifa Pharmed, є першою в країні вакциною, випробування якої проводиться на людях.
Додамо, що Іран є найбільш епідеміологічно несприятливою країною на Близькому Сході.
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