Верховний лідер Ірану аятола Алі Хомейні оголосив заборону на імпорт вакцин від COVID-19 виробництва США та Великої Британії.

Імпорт вакцин від коронавірусу COVID-19 виробництва США та Великої Британії в країну заборонений, сказав верховний лідер в ефірі іранського телебачення. Про це пише ABC News.

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Імпорт вакцин США і Британії в країну заборонений. Я говорив про це владі й говорю зараз про це публічно,

– заявив аятола Алі Хаменеї.

За його словами, якби США винайшли справді ефективну вакцину від COVID-19, вони не постраждали б так сильно від пандемії. Хаменеї не вірить тому, що ці вакцини ефективні.

"Якби американці могли розробити вакцину, вони не зазнали б такого фіаско в боротьбі з коронавірусом у їхній власній країні", – сказав лідер Ірану.

Раніше іранська влада звинувачувала США у тому, що запроваджені Вашингтоном санкції перешкоджають доступу Тегерану до вакцин.

Що відомо про іранську вакцину від коронавірусу

В Ірані 29 грудня стартували клінічні випробування на людях власної вакцини проти коронавірусу COVID-19. Вакцина, вироблена компанією Shifa Pharmed, є першою в країні вакциною, випробування якої проводиться на людях.

Додамо, що Іран є найбільш епідеміологічно несприятливою країною на Близькому Сході.