Донецька область лідирує за заповненістю COVID-відділень

Зазначається, що станом на 12 жовтня на Донеччині зайнято вже 74,5% ковідних ліжок (2233 особи госпіталізовано з COVID-19).

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на другому місці опинилася Запорізька область – 69,4% (1793 особи),

на третьому – Харківська, 68,9% (3159 осіб).

Натомість найнижчий показник заповненості ковід відділень у Кіровоградській області – 22,6% (181 особа).

Відсоток важких випадків COVID-19

Крім того, в Донецькій області 72,5% пацієнтів серед госпіталізованих із COVID-19 перебувають на кисневій підтримці.

Також до першої трійки цього антирейтингу увійшли Одеська область, де 68,6% хворих потребують кисневої підтримки, та Запорізька (67,2%).

Приріст інфікованих у цих областях: добовий показник

Донецька область – 607 випадків;

Одеська область – 816 випадків;

Запорізька область – 715 випадків;

Харківська область – 1 502 випадки;

Актуальна статика коронавірусу в Україні

Впродовж останньої доби в Україні зафіксували 11996 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1262, медпрацівників – 227).

За весь час пандемії COVID-19 в Україні підтвердили 2562085 випадків захворювання. Станом на 12 жовтня одужало 2297899 людей. Жертвами коронавірусу стали 59 052 інфікованих.