Лідер захворюваності у світі: в Індії за добу понад 150 тисяч випадків COVID-19

В Індії протягом минулої доби, 10 квітня, зафіксували понад 152 тисячі випадків зараження COVID-19. За цим показником країна лідирує у світі.

На тлі катастрофічного погіршення епідемічної ситуації влада низки індійських штатів розглядає можливість посилення карантинних обмежень.

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Ситуація з коронавірусом в Індії

За цей тиждень добовий приріст випадків COVID-19 у державі оновлював рекорд шість разів. Так, тепер кожен шостий новий хворий за день у світі – індус.

У МОЗ країни зареєструвало 839 летальних випадків серед інфікованих: це найвищий такий показник упродовж понад п'яти місяців.

Вакцинація в Індії

Прем'єр-міністр Нарендра Моді 11 квітня дав старт чотириденному "фестивалю вакцинації" з метою спонукати більше жителів Індії щепитися від коронавірусу.

Раніше стало відомо, що зростання захворюваності на COVID-19 в Індії призвело до затримок із поставками з цієї країни до 90 мільйонів доз вакцин.

Інститут сироватки Індії – найбільша у світі компанія-виробник вакцин. Та є ключовим постачальником препаратів для міжнародної програми COVAX.