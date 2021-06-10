Щоб вакцинувати більшість населення світу

Лідери країн G7 оголосили про таке рішення сьогодні, 10 червня під час саміту у Великій Британії. Такий крок допоможе провести масштабну вакцинацію – до 80% дорослого населення в усьому світі.

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За результатами саміту сформують документ, в якому буде план протидії пандемії COVID-19 до грудня 2022 року.

Лідери G7 пообіцяли доставити принаймні 1 мільярд додаткових доз вакцин протягом наступного року, щоб допомогти охопити 80% дорослого населення світу,

– йдеться в повідомленні видання.

Мова про те, що додаткові дози вакцин будуть доставлені в 92 країни з низькими доходами і в Африканський союз. Байден оголосить про цей план у четвер у своєму виступі перед початком саміту.

Статистика поширення коронавірусу у світі

Джерело: РНБО України

Станом на 10 червня інфікувались SARS-CoV-2 понад 174 мільйони людей по всьому світу. Жертвами хвороби стали близько 4 мільйонів інфікованих.

У ВООЗ вважають, що кількість хворих та померлих насправді можуть бути в рази вищими.

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