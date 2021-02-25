Ізраїльський лікар заявив, що українці можуть довіряти вакцині з Індії

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Лікар-анестезіолог, відповідальний за клінічні дослідження препаратів від COVID-19 в одній з ізраїльських компаній Борис Бриль пояснив, чому українці можуть довіряти і щепитися вакциною індійського виробництва CoviShield.
За словами медика, імунітет до коронавірусу може виробитися вже за тиждень після отримання другої дози вакцини.
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Борис Бриль наголосив, що різниці у складі між вакцинами CoviShield і AstraZeneca немає.
Це одна з хороших вакцин, яка добре себе показує. Це абсолютно один склад, наклейка інша,
– заявив лікар.
Медик додав, що CoviShield – це вакцина, розроблена в Великобританії, яка виробляється на підприємствах в Індії.
"Вона розроблялася в Англії, але завод, потужності, де її виробляють, Serum Institute знаходиться в Індії. Він виробляє основні обсяги вакцин для AstraZeneca. Вони готують вакцини і для індійського ринку", – зазначив він.
Також Бриль сказав, що повний імунітет сформується приблизно за місяць і вже після першого щеплення ризик важкого розвитку захворювання істотно знижується, а ризик летального наслідку практично зводиться до нуля.
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