Препарати, що розріджують кров і вакцинація: приймати чи ні

Голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики, імунолог Федір Лапій зауважив, що перед вакцинацією проти COVID-19 чи після неї не потрібно приймати препарати, що розріджують кров.  

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Так за його словами, є три причини, чому не варто цього робити:

  • По-перше, питання безпеки: ці препарати мають побічні ефекти.
  • По-друге, якщо ви їх не приймали, не приймайте їх до чи після вакцинації.
  • По-третє: якщо ви їх приймали з приводу вашої супутньої патології, продовжуйте приймати.

І навпаки – "профілактичний" прийом таких препаратів до чи після вакцинації може зашкодити,
– наголосив Федір Лапій. 

Водночас лікар наголосив, якщо людина приймала такі препарати через свою супутню патологію, їй слід продовжувати їх приймати попри вакцинацію.

Що треба знати про тромбоз і вакцинацію проти COVID-19

  • 7 квітня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) визнало зв'язок між виникненням тромбів та вакцинацією препаратом AstraZeneca. 
  • Проте, коли вчені розглянули випадки тромбозів ще до початку пандемії, виявилося, що вони загалом найчастіше трапляються у жінок віком до 55 років. Внаслідок захворювання на COVID-19 тромбози найчастіше виникали в жінок до 55 років, після грипу – теж в жінок до 55 років.
  • До слова, саме тромбоз є найчастішим ускладненням важкої форми коронавірусної хвороби. Дослідники з Упсальського університету вважають, що в основі механізму лежить білок, який є частиною імунної відповіді, саме це підвищує ймовірність утворення тромбів.

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