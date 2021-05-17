Лікар пояснив, чи треба приймати препарати для розрідження крові перед вакцинацією

Часто можна почути, що перед вакцинацією проти коронавірусу варто приймати препарати для розрідження крові начебто для того, аби зменшити ризики тромбозу. У Міністерстві охорони здоров'я опублікували пояснення такій пораді.

Препарати, що розріджують кров і вакцинація: приймати чи ні

Голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики, імунолог Федір Лапій зауважив, що перед вакцинацією проти COVID-19 чи після неї не потрібно приймати препарати, що розріджують кров.

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Так за його словами, є три причини, чому не варто цього робити:

По-перше, питання безпеки: ці препарати мають побічні ефекти.

По-друге, якщо ви їх не приймали, не приймайте їх до чи після вакцинації.

По-третє: якщо ви їх приймали з приводу вашої супутньої патології, продовжуйте приймати.

І навпаки – "профілактичний" прийом таких препаратів до чи після вакцинації може зашкодити,

– наголосив Федір Лапій.

Водночас лікар наголосив, якщо людина приймала такі препарати через свою супутню патологію, їй слід продовжувати їх приймати попри вакцинацію.

Що треба знати про тромбоз і вакцинацію проти COVID-19

7 квітня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) визнало зв'язок між виникненням тромбів та вакцинацією препаратом AstraZeneca.

Проте, коли вчені розглянули випадки тромбозів ще до початку пандемії, виявилося, що вони загалом найчастіше трапляються у жінок віком до 55 років. Внаслідок захворювання на COVID-19 тромбози найчастіше виникали в жінок до 55 років, після грипу – теж в жінок до 55 років.

До слова, саме тромбоз є найчастішим ускладненням важкої форми коронавірусної хвороби . Дослідники з Упсальського університету вважають , що в основі механізму лежить білок, який є частиною імунної відповіді, саме це підвищує ймовірність утворення тромбів.

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