Лікар прогнозує пік коронавірусу в Україні в січні-лютому 2021 року
Медик розповів, що наразі Україна перебуває на фазі другої хвилі поширення коронавірусної інфекції, яка досягне піку наприкінці січня. Згодом через кілька місяців може початися третя хвиля.
Головний лікар одного з діагностичних медичних центрів Львова Тарас Жиравецький вважає, що третя хвиля ймовірно почнеться у серпні-вересні 2021 року. Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.
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З того, що прогнозуємо і бачимо, і спираючись на модель іспанського грипу, яка була запротокольована у 1918 році, то ми чекаємо трьох хвиль. Перша хвиля була маленькою, де перехворіло 5-10% населення. Зараз у нас друга хвиля, яка почалась, практично, у серпні, і теоретично вона має досягти піку десь наприкінці січня — на початку лютого,
– пояснив Жиравецький.
А протягом наступних 5-6 місяців після піку коронавірусу, за його словами, в Україні будуть спостерігати падіння цієї хвилі. Тобто кількість випадків і госпіталізацій буде меншою.
Тарас Жиравецький додав, що наразі можна побачити тенденцію до наростання госпіталізації.
Зараз ми піднімаємось, до середини літа буде спуск. Потім може бути так само, як і цього літа — орієнтовно два місяці легших, де буде мало випадків реєструватись і менше госпіталізацій, а потім, десь у середині серпня, теоретично, має прийти третя хвиля, де може перехворіти 25-30% населення. І вона триватиме приблизно 6-8 місяців. Якщо орієнтовно, то у березні цього року почався коронавірус, а в 2022 році має зникнути,
– наголосив він.
Загалом в Україні виявили 1 019 876 випадків коронавірусу. Від початку пандемії померло 17 702 людей (за добу — 121). Кількість одужалих сягнула вже 651 917 (за добу — 5 145).
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