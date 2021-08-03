Лікар-репродуктолог півстоліття запліднював жінок своєю спермою без їхньої згоди

В Оттаві 226 людей подали до суду на 82-річного лікаря-репродуктолога Нормана Барвіна. Вони вимагають компенсації через те, що медик майже 50 років таємно запліднював пацієнток своєю або чужою спермою, яка не належала їхнім партнерам.

Колективний позов організувала біологічна дочка лікаря-репродуктолога. Про те, що саме він є її батьком жінка дізналася у 25 років.

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Як впіймали "лікаря-зозулю"

Норман Барвін почав практику в сімдесятих. Спочатку він працював в державній клініці, а потім відкрив приватну. У 1997 році його відзначили найвищою цивільною нагородою – Орденом Канади.

Громадськість дізналася про неетичні дії лікаря і їхній масштаб у 2016 році завдяки Ребеці Діксон. У 1989 році її батьки лікувалися у Барвіна від безпліддя, через рік – народилася вона.

З дитинства всі помічали, що дівчинка не схожа на своїх батьків. Сумніви посилились, коли Ребека дізналася, що має непереносимість глютену. Його більше не мав жодний член родини дівчини. Після цього Ребека запросила зразок ДНК репродуктолога, він відмовив.

Тоді Діксон звернулася до дівчини на ім'я Кет – доньки ще однієї пацієнтки. Вона змогла переконати Нормана провести тест. Виявилося, лікар був її біологічним батьком. При цьому мати Кет вважала, що її запліднили спермою анонімного донора. Після цього дівчата порівняли свої ДНК, вони виявилися єдинокровними сестрами.



Сім'я Діксон / Фото: Ottawa-Citizen

Ми з батьками ніколи не підозрювали, що не є біологічною сім'єю. Нас всього троє, і ми були дуже близькі. Я заплуталася, була дезорієнтована через те, що моя особистість пов'язана з кимось ще. І цей зв'язок не позитивний,

– розповіла Ребека.

Яке покарання йому загрожує

Вона ініціювала колективний позов до суду проти Барвіна. Близько 100 з 226 постраждалих – діти пар, які звернулися за лікуванням. Тепер вони не знають, хто їхні біологічні батьки. Ще 17 осіб – біологічні діти самого репродуктолога.

В Барвіна може бути й більше "підкидних" дітей. За його втручання успішно народили дітей приблизно 500 жінок. У 2019 ліцензію Барвін на медичну діяльність відкликали. Лікаря оштрафували на вісім тисяч доларів США. Зараз кожен позивач вимагає від репродуктолога близько 50 тисяч доларів компенсації. Загальна сума позову – 10 мільйонів.

Барвін готовий врегулювати справу таким чином, але заперечує свою провину. Якщо сторони домовляться, гроші постраждалим виплатить Канадська асоціація медичного захисту – некомерційне товариство лікарської взаємодопомоги.

До слова, раніше 200 жінок в Чилі звернулися до медиків через небажану вагітність, яка настала після вживання контрацептивів, які надає влада. Виявилося, що препарати були неякісні, але можновладці розводять руками та кажуть, що ні в чому не винні.