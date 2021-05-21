Планування вагітності залежить від перебігу COVID-19

Тетяна Петрусенко рекомендує утриматися від планування вагітності після COVID-19 на три місяці, але не всім.

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За словами лікарки-інфекціоністки, якщо у вас був легкий перебіг хвороби, ви приймали мінінум медикаментів, ви не маєте хронічних захворювань – можна вагітніти.

Але якщо прийшлося лежати у лікарні, під киснем, тобто у вас було кисневе голодування всіх органів і систем, це може вплинути і на вагітність і на ваше здоров’я, і на здоров’я дитини,

– заявила медик.

Вона додала, що при лікуванні важких форм коронавірусу з приєднанням бактеріальної інфекції призначають ударні дози антибіотиків, які впливають на травлення, інтоксикацію організму, а також і гормональні препарати.

Що треба зробити перед плануванням вагітності

Перед плануванням вагітності потрібно проконсультуватися з сімейним лікарем, акушером-гінекологом, здати аналізи крові, сечі, щоб виключити будь-які неприємні віддалені сюрпризи інфекції.

Але якщо жінка має в анамнезі хронічні захворювання, які самі по собі є обтяжливими (цукровий діабет, гіпертонія, тощо) і відносять жінку до групи ризику по коронавірусу, то тут потрібно поміркувати, чи варто ризикувати здоров’ям,

– додала Тетяна Петрусенко.

Ендокринолог Олена Антонюк розповіла, що серед її пацієнток є такі, що перенесли коронавірусну хворобу, а потім завагітніли.

"Все йде за планом, ніяких відхилень вагітності, розвитку плоду немає", – зазначила Антонюк.

Ризик передачі коронавірусу від матері до дитини

Дані взяті з The Conversation

Група вчених спільно з Агентством громадської охорони здоров'я Швеції проаналізували щоденні звіти, що надходять в Національний реєстр якості у зв'язку з вагітністю. В цілому фахівці зафіксували дані про стан здоров'я майже 90 тисяч або 92% немовлят, що народилися у Швеції в період з березня 2020 по січень 2021 року.