Лікар розповів, коли можна планувати вагітність після інфікування COVID-19

Лікар-інфекціоніст Тетяна Петрусенко розповіла, чи потрібно після перенесеного коронавірусу відкладати вагітність на три або більше місяців.
Планування вагітності залежить від перебігу COVID-19
Тетяна Петрусенко рекомендує утриматися від планування вагітності після COVID-19 на три місяці, але не всім.
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За словами лікарки-інфекціоністки, якщо у вас був легкий перебіг хвороби, ви приймали мінінум медикаментів, ви не маєте хронічних захворювань – можна вагітніти.
Але якщо прийшлося лежати у лікарні, під киснем, тобто у вас було кисневе голодування всіх органів і систем, це може вплинути і на вагітність і на ваше здоров’я, і на здоров’я дитини,
– заявила медик.
Вона додала, що при лікуванні важких форм коронавірусу з приєднанням бактеріальної інфекції призначають ударні дози антибіотиків, які впливають на травлення, інтоксикацію організму, а також і гормональні препарати.
Що треба зробити перед плануванням вагітності
Перед плануванням вагітності потрібно проконсультуватися з сімейним лікарем, акушером-гінекологом, здати аналізи крові, сечі, щоб виключити будь-які неприємні віддалені сюрпризи інфекції.
Але якщо жінка має в анамнезі хронічні захворювання, які самі по собі є обтяжливими (цукровий діабет, гіпертонія, тощо) і відносять жінку до групи ризику по коронавірусу, то тут потрібно поміркувати, чи варто ризикувати здоров’ям,
– додала Тетяна Петрусенко.
Ендокринолог Олена Антонюк розповіла, що серед її пацієнток є такі, що перенесли коронавірусну хворобу, а потім завагітніли.
"Все йде за планом, ніяких відхилень вагітності, розвитку плоду немає", – зазначила Антонюк.
Ризик передачі коронавірусу від матері до дитини
Дані взяті з The Conversation
Група вчених спільно з Агентством громадської охорони здоров'я Швеції проаналізували щоденні звіти, що надходять в Національний реєстр якості у зв'язку з вагітністю. В цілому фахівці зафіксували дані про стан здоров'я майже 90 тисяч або 92% немовлят, що народилися у Швеції в період з березня 2020 по січень 2021 року.
- За цей час народилося 2,3 тисячі дітей від матерів з підтвердженим COVID-19, при цьому у 642 жінок позитивний тест був отриманий під час пологів.
- Всіх цих немовлят тестували через 12-24 години після народження.
- Тільки 21 дитина (0,9%) мала позитивний результат, причому у більшості дітей не було ніяких симптомів коронавірусу.
- Кілька дітей потребували лікування з причин, не пов'язаних з COVID-19.