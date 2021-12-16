Втім, поки що домінує штам Дельта. Він достатньо агресивний і з ним поки що важко боротися. Про це розповів радник мера Львова з медичних питань, лікар Тарас Жиравецький.

Увага Причини виникнення тривоги та її найпоширеніші прояви

Дельта vs Омікрон

Попри великий розголос навколо Омікрону, ми бачимо, що Дельта Україну ще не покинула. Медик вважає, що у цьому випадку варто перейматися більше.

"Я вважаю, що європейським країнам більше потрібно переживати за Дельту. У Штатах ми теж бачимо понад 1500 летальних випадків за добу (станом на 15 грудня вже 2 058 випадків, – 24 канал) і розуміємо, що там поки що є Дельта. Я б не настільки переживав за Омікрон, як за Дельту", – підкреслив він.

Омікрон вже може бути в Україні, – лікар

Лікар наголосив, що до Києва прибули вже кілька рейсів з Лондона. Там штам коронавірусу Омікрон став домінантним.

Довідка. За останніми даними, на нього припадає понад 50% заражень у столиці Великої Британії.

Медик вважає, що цілком імовірно, що цей новий варіант недуги вже є в Україні. За його словами, ми зрозуміємо, що у нас починає домінувати новий штам, коли будуть дуже великі стрибки збільшення нових випадків.

І наголосив: потрібно звертати увагу на нові випадки, а не на госпіталізацію, бо Омікрон не є такий агресивний.

Я думаю, що він (Омікрон – 24 канал) вже є в Україні, оскільки поширився в багатьох країнах Європи, просто офіційного підтвердження у нас поки що немає,

– вважає він.

Штам коронавірусу Омікрон: останні новини

Новий штам міг з'явитися у Південній Африці через низький рівень вакцинації.

ВООЗ заявила, що Омікрон викликає хворобу у легкій формі.

Також стало відомо, що Оміркон зміг знизити ефективність двох доз вакцини проти COVID-19. Зокрема, мовиться про препарати Pfizer та Coronavac. Вони зазначили, що у більшості людей не виробляється достатній рівень антитіл.

Тоді як у фармацевтичній компанії Moderna попередили про можливість появи нового штаму коронавірусу, якщо одна людина заразиться одночасно Дельтою та Омікроном.

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