В Україні для підтвердження коронавірусу роблять кілька видів тестів, зокрема на антитіла IgM, але вони неефективні. Адже антитіла цього класу швидко з'являються і швидко зникають, тож зафіксувати їх за допомогою тесту майже не можливо.

Джерело: УНН

Які тести для визначення антитіл ефективні, а які ні

Доктор біологічних наук, директор Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, голова міжвідомчої комісії з питань біологічної та генетичної безпеки при РНБО Сергій Комісаренко розповів, чому українські лабораторії повинні відмовитись від тестів на антитіла IgM.

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Що треба знати про IgM та IgG

Тести на антитіла IgM неефективні, адже антитіла цього класу швидко з'являються і швидко зникають, тож "впіймати" їх складно.

Тести на антитіла IgG дають неоціненну інформацію про сформовану імунну відповідь організму на коронавірус після "зустрічі" з ним. Антитіла IgM з'являються, як правило, раніше. Робити такі тести рекомендовано на 14-25 день після початку хвороби.

Сергій Комісаренко – академік НАН “Антитільна пам'ять чи активність антитіл працює шляхом імуноглобулінів класу G. Вони з'являються пізніше, але можуть зберігатися роками, можливо — все життя. І тому, звичайно, якщо людина перехворіла, чи якщо її імунізували, чи вона зустрічалася з вірусом навіть не перехворівши — у неї пізніше виявляються антитіла”.



Використання тестів на антитіла для підтвердження COVID-19 є невиправданим / Фото Unsplash

Чи ефективні ІФА-тести і коли їх робити

ІФА-тести на антитіла треба використовувати за призначенням і визначати ними імунну відповідь людини на "контакт" з коронавірусом.

За словами академіка, ІФА-тести слід робити на 20 – 25 день після інфікування.

Сергій Комісаренко – академік НАН “Імуноферментні тести на антитіла показують, чи виробилась у людини імунна відповідь на вірус. І формується вона не в перший чи другий-третій день після інфікування. Імуноглобуліни класу IgG починають з'являтись на 7 – 10 день, але найбільш ефективно вони визначаються на 20 – 25 день”.

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