Лікар розповів, які тести на коронавірус неефективні: Україні слід відмовитись від них
В Україні для підтвердження коронавірусу роблять кілька видів тестів, зокрема на антитіла IgM, але вони неефективні. Адже антитіла цього класу швидко з'являються і швидко зникають, тож зафіксувати їх за допомогою тесту майже не можливо.
Джерело: УНН
Які тести для визначення антитіл ефективні, а які ні
Доктор біологічних наук, директор Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, голова міжвідомчої комісії з питань біологічної та генетичної безпеки при РНБО Сергій Комісаренко розповів, чому українські лабораторії повинні відмовитись від тестів на антитіла IgM.
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Що треба знати про IgM та IgG
- Тести на антитіла IgM неефективні, адже антитіла цього класу швидко з'являються і швидко зникають, тож "впіймати" їх складно.
- Тести на антитіла IgG дають неоціненну інформацію про сформовану імунну відповідь організму на коронавірус після "зустрічі" з ним. Антитіла IgM з'являються, як правило, раніше. Робити такі тести рекомендовано на 14-25 день після початку хвороби.
Використання тестів на антитіла для підтвердження COVID-19 є невиправданим / Фото Unsplash
Чи ефективні ІФА-тести і коли їх робити
ІФА-тести на антитіла треба використовувати за призначенням і визначати ними імунну відповідь людини на "контакт" з коронавірусом.
За словами академіка, ІФА-тести слід робити на 20 – 25 день після інфікування.
Коротко про ситуацію з COVID-19
Дані МОЗ
- Станом на 28 січня в Україні добовий приріст хворих на коронавірус 5 529. Серед нових хворих 248 дітей та 236 медпрацівників.
- Ситуація з тестуванням: лабораторії МОЗ здійснили 48 736 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР – 28 627, методом ІФА – 20 109.
- Загалом лабораторії здійснили уже 6 184 320 тестів методом ПЛР.
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