Це в інтерв'ю 24 каналу підтвердив лікар з медицини невідкладних станів ЛОЦЕМЛ МК й за сумісництвом керівник авіамедиків Володимир Ананєвич. За його словами, всі, кого госпіталізувала його бригада з ковідом, невакциновані.

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Вакцинуйтеся. Так, це заїжджена тема, але вакцинація збільшує ваші шанси не потрапити в реанімацію та на апарат ШВЛ. Особливо люди, які мають хронічні захворювання – вони мали б самі розуміти, наскільки це критично для них,

– наголосив лікар.

За його словами тих, хто вагається, легше переконати, ніж тих, хто категорично проти. Якщо людям пояснювати природу вакцинації, вони почнуть розуміти її важливість.

"На жаль, зараз ефективного лікування коронавірусу поки що немає, тому це єдиний вихід – тільки вакцинація", – додав Фельдшер Ігор Гнатів.

Повну версію інтерв'ю з лікарем Володимиром Ананєвичем та його колегами читайте згодом у межах проєкту " Інтерв'ю24".

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Ситуація з коронавірусом в Україні

За весь час пандемії в Україні виявили 3 477 649 хворих на коронавірус. 3 018 620 з них вже одужали. Але 87 566, на жаль, так і не змогли подолати захворювання.

43,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, а 37,2% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби.

Проти коронавірусу вакцинувались 13 610 070 українців. 13 610 068 з них отримали одну дозу, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 549 490 людей.

Загалом в країні проведено 25 159 558 щеплень



Як записатись на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу