Лікар сказав, хто насамперед повинен вакцинуватись від коронавірусу

В Україні вже понад 15,4 мільйона людей вакцинувались проти коронавірусу. Утім є група людей, які повинні щепитись у першу чергу.

Мовиться про людей із онкозахворюваннями. Про це на брифінгу щодо вакцинації та поширення коронавірусу повідомив завідувач відділенням медичної статистики Прикарпатського клінічного онкологічного центру, онкохірург Павло Семенів.

Важливо Як вберегтися від раку шийки матки: найчастіші причини захворювання

Вакцинація та онкологія

Річ у тім, що люди з онкологічними хворобами можуть дуже важко перенести COVID-19, тому їм необхідно щепитися проти коронавірусу.

Фактично кожний день звучать дзвінки, чи можна онкологічним хворим щепитися (проти COVID-19 – 24 канал). Однозначно. Онкологія – це є група ризику, й онкохворі повинні вакцинуватись у першу чергу,

– стверджує Семенів.

Він зауважив, що в області на обліку лише Прикарпатського онкоцентру перебувають близько 32 тисяч людей.

Зараз же для обстеження та контрольних оглядів у Прикарпатському онкоцентрі пацієнти мають показати не лише скерування сімейного лікаря, а ще й тест на наявність COVID-19.

Додаткова доза в Україні

Національна група експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) дійшла висновку, що для щеплення можна використати будь-яку з наявних в Україні вакцин проти COVID-19. Разом з онкохворими можуть вакцинуватися також їхні рідні та люди, які проживають з ними або доглядають за ними.

Люди з тяжкими хворобами, в яких міг не сформуватися належний імунний захист після двох щеплень, можуть отримати додаткову дозу вакцини.

Зокрема, мовиться про людей:

з різними видами раку крові (лейкоз, лімфоми, мієломи, гематологічні злоякісні пухлини тощо);

з ВІЛ-інфекцією;

після трансплантації органів або стовбурових клітин;

людей з аутоімунними захворюваннями, які отримують імуносупресивну або імуномодулюючу терапію;

людей після хімієтерапії або променевої терапії.

Вакцинація та коронавірус в Україні

В Україні за минулу добу зафіксували 43 778 нових підтверджених випадків коронавірусу (з них дітей – 4 381, медпрацівників – 873).

Загалом від початку вакцинальної кампанії щепили 15 396 725 людей, з них: отримали першу дозу – 15 396 723 людини; дві дози – 14 700 198 людей; додаткову дозу – 18 728 людей; бустерну – 398 374 людини. Загалом провели 30 514 023 щеплення.



Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу