Це повідомили на селекторній нараді з питань протидії пандемії COVID-19, що відбулася під головуванням Володимира Зеленського. Особливу увагу приділили питанню боротьби з підробкою COVID-сертифікатів.
До теми Волинянин, який купив COVID-свідоцтво, заплатить значний штраф: не лише він
За словами голови Національної поліції Ігоря Клименка, за тиждень (ймовірно, від 27 вересня по 4 жовтня) загалом провели 13 обшуків та відкрили 12 кримінальних проваджень з цього приводу.
Також вже є перше судове рішення про стягнення штрафу в розмірі 34 тисяч гривень з лікаря з Павлограда Дніпропетровської області та позбавлення права діяльності за фахом на один рік,
– мовиться у повідомленні.
Інші вироки
Разом з тим, попри те, що на сайті президента наголосили, що це перший такий вирок лікарю за підробку ковідних документів, Рогатинський районний суд Івано-Франківської області визнав винним ортопеда-травматолога Рогатинської центральної райлікарні у підробці медичних документів і призначив 2 роки позбавлені волі, які замінив на рік іспитового терміну. Про це свідчить вирок від 20 вересня.
У протиправній діяльності лікаря викрила Служба безпеки України. У суді медик повністю визнав свою вину.
Крім цього, у Міністерстві охорони здоров'я України вимагали відсторонити керівництво 15 медзакладів, де могли підробляти COVID-сертифікати про вакцинацію. Там додали, що з початку року і станом на 1 жовтня відкрили понад 350 кримінальних проваджень за фактом підробки документів, що посвідчують вакцинацію від COVID-19.
Чим загрожує підробка COVID-сертифікатів
У МОЗ ініціювали урядові зміни до Кримінального процесуального кодексу з метою підвищити відповідальність за підробку документів про вакцинацію чи сертифікатів.
22 вересня Кабінет міністрів підтримав проєкт закону, який передбачає великі штрафи і в'язницю за підроблення ковідної документації. Законопроєктом пропонується :
- штраф від 17 до 34 тисяч гривень або обмеження волі до 2 років для тих, хто свідомо використовує підроблені документи;
- штраф до 68 тисяч гривень або позбавлення волі до 2 років з позбавленням права обіймати посаду на 1-3 роки для лікарів, які свідомо вносять неправдиву інформацію про щеплення;
- штраф до 170 тисяч або позбавлення волі до 3 років за підроблення таких документів із метою розповсюдження.