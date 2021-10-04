Лікар, який продавав фейкові COVID-сертифікати, отримав вирок, – ОП

За підробку COVID-сертифікатів в Україні винесли вирок лікарю з Павлограда. Тепер він має заплатити великий штраф і не зможе цілий рік працювати за фахом.

Це повідомили на селекторній нараді з питань протидії пандемії COVID-19, що відбулася під головуванням Володимира Зеленського. Особливу увагу приділили питанню боротьби з підробкою COVID-сертифікатів.

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За словами голови Національної поліції Ігоря Клименка, за тиждень (ймовірно, від 27 вересня по 4 жовтня) загалом провели 13 обшуків та відкрили 12 кримінальних проваджень з цього приводу.

Також вже є перше судове рішення про стягнення штрафу в розмірі 34 тисяч гривень з лікаря з Павлограда Дніпропетровської області та позбавлення права діяльності за фахом на один рік,

– мовиться у повідомленні.

Інші вироки

Разом з тим, попри те, що на сайті президента наголосили, що це перший такий вирок лікарю за підробку ковідних документів, Рогатинський районний суд Івано-Франківської області визнав винним ортопеда-травматолога Рогатинської центральної райлікарні у підробці медичних документів і призначив 2 роки позбавлені волі, які замінив на рік іспитового терміну. Про це свідчить вирок від 20 вересня.

У протиправній діяльності лікаря викрила Служба безпеки України. У суді медик повністю визнав свою вину.

Крім цього, у Міністерстві охорони здоров'я України вимагали відсторонити керівництво 15 медзакладів, де могли підробляти COVID-сертифікати про вакцинацію. Там додали, що з початку року і станом на 1 жовтня відкрили понад 350 кримінальних проваджень за фактом підробки документів, що посвідчують вакцинацію від COVID-19.

Чим загрожує підробка COVID-сертифікатів

У МОЗ ініціювали урядові зміни до Кримінального процесуального кодексу з метою підвищити відповідальність за підробку документів про вакцинацію чи сертифікатів.

22 вересня Кабінет міністрів підтримав проєкт закону, який передбачає великі штрафи і в'язницю за підроблення ковідної документації. Законопроєктом пропонується :