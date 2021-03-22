Лікар зі Львова розповів про нові симптоми коронавірусу

Головний лікар Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Сергій Федоренко підтвердив, що коронавірус став агресивнішим. Окрім того, почали проявлятися нові ускладнення, яких не помічали раніше.

Лікар розповів, що клінічна картина інфекції погіршилась. Люди все частіше хворіють у важкій формі і їх складніше лікувати.

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Сергій Федоренко повідомив, що противірусних препаратів у достатній кількості немає. А супутні бактеріальні ускладнення стійкі до антибактеріальної терапії.

Також він повідомив про нові симптоми, зокрема про оніміння кінцівок. Також у пацієнтів все частіше розвивається діабет.

Ми зараз зустрічаємо розвиток діабету на фоні раніше невідомих ознак COVID-19. У людей є виражені нейропатії. Тобто відчуваються болі у нижніх кінцівках, відбувається оніміння верхніх кінцівок. Раніше таких симптомів та наслідків коронавірусу ми не спостерігали. Це свідчить про агресію та мутацію вірусу,

– поясний лікар.

У Львівській обласній інфекційній лікарні, в якій працює Федоренко, всі місця для хворих на коронавірус зайняті. У медичному закладі в основному перебувають важкохворі люди молодшого та середнього віку.

Станом на 15 годину 22 березня у нас на лікуванні перебуває 230 хворих. Тобто наша лікарня заповнена на 100%. В основному це - люди молодого та середнього віку. У них є прояви легеневої недостатності, зумовлених проявами двобічних бронхопневмоній, дихальної та серецево-судинної недостатності,

– розповів Федоренко.

Він також повідомив, що кожен пацієнт, який лікується у його медичній установі від COVID-19, перебуває у важкому стані.

Лікарі намагаються щодня виписувати 5 – 7 хворих. Але на їхнє місце одразу поступають нові інфіковані, які потребують інтенсивного лікування.

Ситуація у Львівських лікарнях дійшла до критичної точки: