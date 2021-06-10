У чоловіка був центральний рак лівої легені. Бригада хірургів провела складну операцію, видаливши цілий орган.
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Вже наступної ночі у пацієнта відкрилася кровотеча, тож лікарям довелося проводити повторну операцію.
Післяопераційний період ускладнився коронавірусною інфекцією.
Для пацієнта з однією легенею – це практично вирок. Але коли в пріоритеті врятувати людину, то і неможливе стане можливим,
– йдеться в повідомленні медзакладу.
Під керівництвом Новікова Сергія Павловича весь відділ скеровував усі свої сили на те, аби врятувати хворого.
Чоловікові проводили інтенсивну терапію: інвазивну і неінвазивну штучну вентиляцію легенів. Окрім цього, лікування постійно корегувалось, виходячи з показників і стану пацієнта.
Також пресслужба лікарні висловила окрему подяку середньому та молодшому персоналу за "професійний і якісний догляд".
Як чоловік почувається зараз
- Стан пацієнта вдалося стабілізувати,
- Його перевели профільне відділення,
- Нині лікарі готують його до виписки.
Всупереч всім перепонам, батько, чоловік, брат повернеться до сім'ї,
– підсумували в публікації.