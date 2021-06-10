Лікарі з Дніпра врятували від COVID-19 чоловіка з однією легенею

10 червня 2021 , 16:11
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Джерело:

Анастезіологія 4 лікарні

У відділенні анестезіології Дніпровської лікарні №4 від коронавірусу вилікували 52-річного чоловіка. Пацієнта було важко поставити на ноги, оскільки він втратив 1 легеню через онкологію.

У чоловіка був центральний рак лівої легені. Бригада хірургів провела складну операцію, видаливши цілий орган.

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Вже наступної ночі у пацієнта відкрилася кровотеча, тож лікарям довелося проводити повторну операцію.

Післяопераційний період ускладнився коронавірусною інфекцією.

Для пацієнта з однією легенею – це практично вирок. Але коли в пріоритеті врятувати людину, то і неможливе стане можливим,
– йдеться в повідомленні медзакладу.

Під керівництвом Новікова Сергія Павловича весь відділ скеровував усі свої сили на те, аби врятувати хворого.

Чоловікові проводили інтенсивну терапію: інвазивну і неінвазивну штучну вентиляцію легенів. Окрім цього, лікування постійно корегувалось, виходячи з показників і стану пацієнта.

Також пресслужба лікарні висловила окрему подяку середньому та молодшому персоналу за "професійний і якісний догляд".

Як чоловік почувається зараз

  • Стан пацієнта вдалося стабілізувати,
  • Його перевели профільне відділення,
  • Нині лікарі готують його до виписки.

Всупереч всім перепонам, батько, чоловік, брат повернеться до сім'ї,
– підсумували в публікації.

Автор: Анастасія Кушпіт