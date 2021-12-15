Операція – насправді унікальна. Медики рятували життя чоловікові цілих 12 годин.

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Чоловік травмувався на роботі

58-річний Ігор травмувався на будівництві, де працював. На нього впали металеві труби, вагою майже з тонну. Внаслідок цього у нього відділилися ноги від хребта.

До лікарні він потрапив у вкрай важкому стані:

складний перелом кісток тазу обох сторін;

комбінований переломом шийки лівої стегнової кістки;

у ногах уже утворилися тромби.

Зазвичай, такі травми призводять до неминучої інвалідності. Попри це медики вирішили боротися бодай за шанс повернути чоловікові здоров'я. Тож вони зважилися на операцію, якої раніше не робили у лікарні Першого територіального медичного об'єднання.

Медики зробили неможливе

Впродовж 12 годин лікарі "складали" від'єднані ноги від хребта. Операцію проводили у три етапи. На щастя, усе пройшло успішно.

Медики зробили неможливе: вони повернули пацієнту змогу ходити, і сьогодні він пішов додому своїми ногами,

– зазначили у міськраді.

У лікарні швидкої медичної допомоги кажуть, що "у це неможливо повірити".

"Уже наступного дня після такої складної операції пацієнт міг самостійно ставати на ноги і навіть робити навантаження. Нині ж Ігор на свої двох пішов додому", – додали лікарі.

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