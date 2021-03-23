Лікарі мліють, а пацієнти поступають і поступають, – мер Рівного та лікар записали звернення
Міський голова Рівного Олександр Третяк та головний лікар Центральної міської лікарні Євген Кучерук звернулися до жителів міста з проханням строго дотримуватися карантину. Адже нові хворі на коронавірус постійно поступають, медичні потужності не витримують навантаження, а лікарі через перевтому втрачають свідомість.
Джерело:фейсбук Олександра Третяка
Мер Рівного записав звернення з Центральної міської лікарні, яка критично навантажена через все нові госпіталізації хворих з COVID-19.
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Ситуація з коронавірусом у Рівному – критична
За словами Третяка, у місті доволі серйозна динаміка та невтішні прогнози. Головний лікар Євген Кучерук підтвердив, що кількість хворих різко росте.
Не легкого і середнього перебігу, а дуже важкого. 70% пацієнтів, які до нас поступають, мають сатурацію меншу ніж 70%,
– зазначив лікар.
За його словами, за тиждень у лікарні померли 37 людей.
Кучерук наголосив, що заклад не має можливості справлятися з таким навантаженням. Наразі 178 хворих перебувають на кисневій підтримці, тому не витримують і кисневі станції.
На медиків величезне навантаження
Медики також працюють з останніх сил.
Були випадки, коли медсестра і лікарка втратили свідомість, одна зламала ногу на робочому місці,
– розповів головний лікар.
Та додав, що працівники зобов'язані зберігати професіоналізм, бо "хворі поступають і поступають".
І мер, і головний лікар звернулися до жителів Рівного з проханням строго дотримуватися карантину у найближчі тижні, адже це дозволить зберегти життя та трохи розвантажити медичну систему.
До слова, від початку епідемії коронавірус діагностували у 54 090 жителів Рівного. Побороти недугу вдалося вже 49 653 людям, на жаль, померли – 704.
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