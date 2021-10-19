У школяра був тяжкий перебіг COVID-19

Завідувач інфекційного відділення дитячої Чернігівської обласної лікарні Андрій Мороз розповів, що у хлопчика був тяжкий перебіг захворювання.

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Перебіг хвороби був дуже тяжкий у хлопчика, враховуючи, що у нього були фонові захворювання супровідні: як ожиріння, надлишок ваги високий, плюс була вроджена міопатія, з якою він спостерігався,

– зазначив Мороз.

Cупутні захворювання

Міопатія – це слабкість м'язів грудної клітини та верхнього плечового поясу.

Також, за словами медика, підліток страждав на кардіоміопатію, яка теж могла спричинити смерть.

Хлопець був госпіталізований до лікарні в суботу, 16 жовтня. Однак, вже 18 жовтня він помер.

Підліток був учнем 9-го класу Корюківської школи №4. Останні 2 роки він навчався індивідуально, до цього був на інклюзивній формі навчання.

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