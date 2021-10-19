У школяра був тяжкий перебіг COVID-19
Завідувач інфекційного відділення дитячої Чернігівської обласної лікарні Андрій Мороз розповів, що у хлопчика був тяжкий перебіг захворювання.
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Перебіг хвороби був дуже тяжкий у хлопчика, враховуючи, що у нього були фонові захворювання супровідні: як ожиріння, надлишок ваги високий, плюс була вроджена міопатія, з якою він спостерігався,
– зазначив Мороз.
Cупутні захворювання
- Міопатія – це слабкість м'язів грудної клітини та верхнього плечового поясу.
- Також, за словами медика, підліток страждав на кардіоміопатію, яка теж могла спричинити смерть.
Хлопець був госпіталізований до лікарні в суботу, 16 жовтня. Однак, вже 18 жовтня він помер.
Підліток був учнем 9-го класу Корюківської школи №4. Останні 2 роки він навчався індивідуально, до цього був на інклюзивній формі навчання.
На Чернігівщині зростає захворюваність на COVID-19
- До слова, мер Корюківки – міста на Чернігівщині, де й трапився трагічний інцидент, Ратан Ахмедов висловив припущення, що школяр помер через несформованість колективного імунітету. Він також закликав містян вакцинуватися, щоб історія зі смертю дитини не повторилася.
- Раніше у Чернігові від ускладнень, спричинених коронавірусом, померла 39-річна жінка, яка перебувала на 22-му тижні вагітності. За словами міського голови, вона не була вакцинована.
- За даними МОЗ, впродовж останньої доби на Чернігівщині зареєстрували 237 випадків захворювання на коронавірус.