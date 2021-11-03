Лікарі не зробили аборт: у Польщі померла 30-річна вагітна жінка

У польському місті Пщина померла вагітна жінка. Її госпіталізували через зникнення навколоплідних вод.

Це трапилось ще 22 вересня, проте наразі історія набула розголосу. Припускають, що лікарі відмовились робити аборт через заборону, що й могло призвести до смерті, проте лікарі це заперечують.

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У Польщі на 22 тижні вагітності померла жінка

Жінка звернулась до медиків на 22 тижні вагітності через зникнення навколоплідних вод.

При госпіталізації лікарі підтвердили відсутність навколоплідних вод та підтвердили раніше діагностовані вроджені вади плоду. Під час госпіталізації плід загинув,

– розповіла адвокатка.

30-річна жінка також померла менш ніж за 24 години в лікарні. Причина смерті – септичний шок. У загиблої залишилися чоловік і дочка.

"Лікарі зайняли вичікувальну позицію"

Адвокатка родини пояснює, що у повідомленнях рідним та друзям померла написала, що, за інформацією, яку їй надали лікарі, – вони зайняли вичікувальну позицію.

Утримувались (мовиться про медиків – 24 канал) від спорожнення порожнини матки до моменту смерті плода, що пов'язано з чинними нормами, що обмежують можливість легального аборту,

– заявила адвокатка.

Через ймовірну медичну помилку родина померлої звернулась у поліцію. Наразі справу розслідує прокуратура в Катовіце.

Лікарі своєї провини не визнають

Видання АР написало, що активісти вже називають жінку першою з тих, хто помер в результаті ухваленого польського закону про аборт. Через оприлюднення заяви про її смерть 1 листопада у Варшаві, Кракові та інших містах відбулись акції.

Лікарня, де померла жінка, в опублікованій заяві стверджує, що "приєднується до болю" через втрату.

Єдиним фактором, який керував медичною процедурою, була турбота про здоров'я та життя пацієнтки та плода. Лікарі та акушерки робили все, що в їхніх силах, вони вели важку боротьбу за пацієнтку та її дитину,

– заявили медики місцевої лікарні.

У лікарі перекнані, що "всі медичні рішення ухвалили з урахуванням законодавчих положень" Польщі.