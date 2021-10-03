Лікарі падають з ніг: у Харкові за добу повністю заповнилася хворими COVID-лікарня

У Харкові обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення почав приймати хворих з коронавірусом 1 жовтня. Вже за добу не залишилося вільних місць.

Тож поки неможливо приймати більше інших занедужих. Про це повідомила заступниця директора лікувального закладу Олена Омельяненко.

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Так, зі 170 виділених місць за добу, до середини дня 2 жовтня, було заповнено понад 150. Майже всі з пацієнтів перебувають у важкому стані.

За добу (1 жовтня – 24 канал) ми прийняли 141 людину, всі важкі, все на кисень. Лікарі, медсестри, санітарочки до кінця зміни просто падають з ніг. Чергу з машин швидкої допомоги показували у всіх новина,

– написала Омельяненко.

Причому місця з потоковим киснем – повністю зайняті, їх було 140 всього.

1 073 випадки лише в Харківській області.

За добу 1 жовтня в Україні виявили майже 12 тисяч нових випадків ковіду, найбільше – на Харківщині (1 159 заражень). За 2 жовтня –За весь час пандемії в країні зареєстрували 2 455 189 хворих на COVID-19. 2 263 407 з них вже подолали інфекцію. Але щонайменше 56 775 інфікованих померли від наслідків, спричинених коронавірусом.

Читати допис Олени Омельяненко:

Наш диспансер радіаційного захисту населення або, як його називають чорнобильський диспансер, знову відкрився для лікування пацієнтів з COVID-19. За ДОБУ ми прийняли 141 людини, всі важкі, все на кисень. Лікарі, медсестри, санітарочки до кінця зміни просто падають з ніг. Черга з машин швидкої допомоги показували у всіх новинах.

Друзі, подумайте, а може носити маску – це не так вже й важко? А може, якщо ви пропустите якийсь суспільний захід, це не так вже й страшно? Бережіть своє здоров'я і здоров'я ваших близьких!