Медики вважають, що зовсім скоро індійський штам буде зафіксований у нашій країні.

Читайте також В Україні за добу виявили 3 620 нових хворих на коронавірус

З приводу нової хвилі, в Україні дуже складно щось прогнозувати. В принципі, індійський штам вірусу цілком може з'явитися і в нашій країні, через те, що кордони у нас не те, щоб відкриті, але потрапити в Україну можна. І самоізоляція наша, зокрема, не дуже ефективно працює, тому, мені здається, що занесення індійського" штаму цілком можливе,

– сказала епідеміологиня.

Новий штам коронавірусу може спричинити чергову хвилю захворюваності в Україні. З цим погоджуються медики.

"Буде воно чи ні, це інше питання. Але якщо буде, то, звичайно ж, з нашими карантинними заходами, з нашими заходами інфекційного контролю, існує велика вірогідність того, що ще одна така хвиля можлива", – додала вона.

За словами лікарки, спалаху можна запобігти, якщо обмежити в'їзд до України громадян з Індії.

"Але знову ж таки – це не твердження. Це може бути якась сукупність факторів, котра або призведе до нової хвилі, або не призведе. Все-таки Індія далеко, у нас з нею не таке активне сполучення. І якщо добре обмежити в'їзд громадян, які були в Індії, з Індії, можливо, ми попередимо цей спалах", – зазначила Катерина Сояк.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу