Так, варіант Дельта небезпечніший для невакцинованих вагітних жінок, ніж початковий штам недуги. Про це заявили лікарі в США, грунтуючись на дані нового дослідження.

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Дельта та вагітність

Загалом лікарі обстежили 1 515 вагітних жінок з коронавірусом. Всі вони отримували медичну допомогу у великій державній системі охорони здоров'я в Далласі з травня 2020 року по 4 вересня 2021 року.

Із них – 82 жінки мали дуже складний перебіг недуги, лише 1 вагітна була вакцинованою. 10 з них потребували штучної вентиляції легенів, 2 – загинули.

Медики з'ясували, що важких або критичних випадків серед вагітних жінок було майже 5% до початку 2021 року, а в лютому і здебільшого в березні 2021 року – їх практично не було.

Втім, згодом частина вагітних пацієнток з COVID-19, які потребують госпіталізації, підскочила з 10% до 15%. Сталося це якраз на піку спалаху Дельти, наприкінці літа 2021 року.

Вагітні жінки стикаються з підвищеним ризиком ускладнень з будь-яким типом важкої респіраторної інфекції, тому ці дані про більш високий ризик від варіанту Дельта ще раз підкреслюють необхідність для них вакцинації від COVID-19,

– заявив керівник дослідження доктор Емілі Адхікарі.

Вакцинація та вагітність