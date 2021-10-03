Лікарі сказали, кому найбільше загрожує Дельта-штам коронавірусу
Джерело:Science Direct
В американському журналі акушерства та гінекології з'явилося дослідження медиків, у якому мовиться про підвищену небезпеку штаму коронавірусу Дельта для певної категорії людей.
Так, варіант Дельта небезпечніший для невакцинованих вагітних жінок, ніж початковий штам недуги. Про це заявили лікарі в США, грунтуючись на дані нового дослідження.
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Дельта та вагітність
Загалом лікарі обстежили 1 515 вагітних жінок з коронавірусом. Всі вони отримували медичну допомогу у великій державній системі охорони здоров'я в Далласі з травня 2020 року по 4 вересня 2021 року.
Із них – 82 жінки мали дуже складний перебіг недуги, лише 1 вагітна була вакцинованою. 10 з них потребували штучної вентиляції легенів, 2 – загинули.
Медики з'ясували, що важких або критичних випадків серед вагітних жінок було майже 5% до початку 2021 року, а в лютому і здебільшого в березні 2021 року – їх практично не було.
Втім, згодом частина вагітних пацієнток з COVID-19, які потребують госпіталізації, підскочила з 10% до 15%. Сталося це якраз на піку спалаху Дельти, наприкінці літа 2021 року.
Вагітні жінки стикаються з підвищеним ризиком ускладнень з будь-яким типом важкої респіраторної інфекції, тому ці дані про більш високий ризик від варіанту Дельта ще раз підкреслюють необхідність для них вакцинації від COVID-19,
– заявив керівник дослідження доктор Емілі Адхікарі.
Вакцинація та вагітність
- У МОЗ зазначили, що клінічні дослідження підтверджують – у вакцинованих вагітних не виявили ніяких негативних наслідків щеплення від COVID-19. Водночас коронавірус є небезпечною хворобою для вагітних, адже може призводити до передчасних пологів чи переривання вагітності.
- Вакцина проти COVID-19 не шкодить здоров'ю матері та дитини. Водночас глава МОЗ Віктор Ляшко назвав щеплення для вагітних потрібним. "Вагітним вакцинуватися не можна, а треба. Немає іншого варіанту. Треба вакцинуватися – ідіть і робіть це", – сказав він.