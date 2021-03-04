Лікарі, які не підтримують вакцинацію проти коронавірусу – не лікарі, – інфекціоністка
Лікарка-інфекціоністка Катерина Булавінова пояснила чому лікарі мають зробити щеплення проти коронавірусу. Якщо вони проти – мають залишити професію.
Джерело:"Право на владу" на 1+1
Про це розповіла лікарка-інфекціоністка, експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова. За її словами, питання вакцинації у лікарні не може обговорюватись.
Також на тему: Не раніше літа – осені, – Степанов розповів, коли будуть вакцинувати за гроші
Чому лікарі не мають відмовлятись проти вакцинації
- По-перше: тому що ніхто не має переживати смерть колег, це робить не поправні травми та демотивує.
- По-друге: лікарня має бути безпечним місцем для пацієнта і для персоналу.
"І якби я була головним лікарем лікарні, я б дуже жорстко ставилася до цього питання", – наголосила інфекціоністка.
За її словами, якщо ти лікар і є смертельно небезпечне захворювання, проти якого немає ніякого специфічного лікування, – ти не можеш в цьому випадку не підтримувати вакцинацію, бо ти шкодиш пацієнтові.
Вакцинація в Україні: коротко
- В Україні 24 лютого 2021 року розпочався перший етап вакцинації. Перші дози отримали медичні працівники.
- Препарат CoviShield першим став доступним в Україні. Його виготовляє британська компанія AstraZeneca.
- Максим Степанов 1 березня публічно вакцинувався проти коронавірусу.
- Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко вакцинувалися наступного дня.
- Також Україна очікує на китайську вакцину Sinovac Biotech. Першу партію препарату планують поставити в україні до 15 березня 2021 року.
- Станом на 4 березня в Україні проти коронавірусу вакцинувалося понад 10 тисяч людей.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною