Лікарі, які не підтримують вакцинацію проти коронавірусу – не лікарі, – інфекціоністка

Лікарка-інфекціоністка Катерина Булавінова пояснила чому лікарі мають зробити щеплення проти коронавірусу. Якщо вони проти – мають залишити професію.

Про це розповіла лікарка-інфекціоністка, експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова. За її словами, питання вакцинації у лікарні не може обговорюватись.

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Чому лікарі не мають відмовлятись проти вакцинації

По-перше: тому що ніхто не має переживати смерть колег, це робить не поправні травми та демотивує.

По-друге: лікарня має бути безпечним місцем для пацієнта і для персоналу.

"І якби я була головним лікарем лікарні, я б дуже жорстко ставилася до цього питання", – наголосила інфекціоністка.

Катерина Булавінова “Це вибір для всіх медиків: ми лікарі чи ні, якщо лікарі, то ми не можемо бути проти вакцинації. Якщо ми хочемо бути проти вакцинації, то маємо піти з професії і йдемо працювати кимось іншим. Тут не може бути ніякого іншого трактування”.

За її словами, якщо ти лікар і є смертельно небезпечне захворювання, проти якого немає ніякого специфічного лікування, – ти не можеш в цьому випадку не підтримувати вакцинацію, бо ти шкодиш пацієнтові.

Вакцинація в Україні: коротко



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу