Лікарі, які не підтримують вакцинацію проти коронавірусу – не лікарі, – інфекціоністка

Джерело:"Право на владу" на 1+1
Лікарка-інфекціоністка Катерина Булавінова пояснила чому лікарі мають зробити щеплення проти коронавірусу. Якщо вони проти – мають залишити професію.
Про це розповіла лікарка-інфекціоністка, експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова. За її словами, питання вакцинації у лікарні не може обговорюватись.
Також на тему: Не раніше літа – осені, – Степанов розповів, коли будуть вакцинувати за гроші
"І якби я була головним лікарем лікарні, я б дуже жорстко ставилася до цього питання", – наголосила інфекціоністка.
За її словами, якщо ти лікар і є смертельно небезпечне захворювання, проти якого немає ніякого специфічного лікування, – ти не можеш в цьому випадку не підтримувати вакцинацію, бо ти шкодиш пацієнтові.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу