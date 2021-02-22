Лікарів й учасників ООС вакцинують пріоритетно, – Зеленський

Вакцина від COVID-19 найближчим часом буде в Україні. Насамперед щеплення робитимуть лікарям, зокрема й військовим, українським захисникам на Донбасі та людям похилого віку.

Про це йшлося на традиційній селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського.

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Графік вакцинації

Президент запевнив, що за графіком постачання вакцин щеплення гарантують всім громадянам України. Від держави воно буде безкоштовним.

Військові лікарі та учасники ООС – серед перших на вакцинацію. Так само, як і медики, які на передовій боротьби з COVID-19, літні люди та інші громадяни з групи ризику,

– наголосив глава держави.

Зеленський додав, що в питанні проведення вакцинації Україна переймає досвід інших країн.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вакцина від коронавірусу прибуде Україну вже вранці у вівторок, 23 лютого. Точна година прибуття наразі невідома.

Яку вакцину везуть в Україну

В Україну вже прямує перша партія вакцини від AstraZeneca з Індії.

18 лютого глава МОЗ Максим Степанов вирушив до Індії, щоб провести переговори з виробником вакцини Serum Institute of India. Переговори пройшли успішно, Україна стала однією з перших країн світу, яка отримає індійську вакцину.

Перша партія становить 500 тисяч доз вакцин.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу