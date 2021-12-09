Про це розповіла докторка Анжелік Кутзі з ПАР, яка входить до групи лікарів, які першими помітили штам Омікрон. За її словами, інфікованим вакцинованим людям зазвичай достатньо двох-трьох днів для полегшення симптомів.

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Чим Омікрон відрізняється від Дельти

Кутзі розповіла, що перебіг захворювання штамом Дельта сильно відрізняється від Омікрона.

У цих пацієнтів не спостерігається такої ж втрати смаку та нюху, потреби у додатковому кисні, які були у пацієнтів зі штамом Дельта. Перебіг дуже схожий на симптоми застуди чи грип,

– зазначила докторка.

Вона додала, пацієнти повідомляють про головний біль та ломоту в тілі, а також про невеликий біль у горлі. У них немає сильного кашлю, немає нежитю або закладеності носа, як при інфекції верхніх дихальних шляхів.

Що відом про штам Омікрон

Його вже виявили у 57 країнах світу.

Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації. У регіоні щеплено лише 35% населення, а лише на континенті — 6,6%.

При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.

Як заявив керівник двох університетів із секвенування генів у ПАР Туліо де Олівейра (Tulio de Oliveira), новий варіант "увібрав" у себе неймовірну кількість мутацій.

ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі. Поки що від нової версії COVID-19 не виявлено жодної смерті.

Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

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