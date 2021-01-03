Лікарка потрапила до реанімації після щеплення вакциною від Pfizer-BioNTech: подробиці
У Мексиці 32-річну лікарку госпіталізували після введення вакцини проти коронавірусу від фармокомпаній Pfizer та BioNTech.
Жінку, ім'я якої не повідомляють, госпіталізували в реанімаційне відділення державної лікарні північного штату Нуево-Леон. Про це повідомляє видання WION.
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У лікарки після ведення препарату виникла сильна алергічна реакція, зокрема: судоми, ускладнене дихання та висип.
Міністерство охорони здоров'я Мексики повідомило, що попередній діагноз – енцефаломієліт. Це запалення головного та спинного мозку.
У відомстві додали, що в анамнезі лікарки повідомлялось про алергічні реакції та підкреслили, що в ході клінічних випробувань у жодного з учасників не виникало запалення мозку після застосування вакцини.
Журналістам не вдалося негайно зв’язатися з Pfizer та BioNTech для коментарів.
Що відомо про вакцину від Pfizer та BioNTech
- Ефективність вакцини становить 95%. Рівень ефективності під час випробувань зберігався таким же навіть серед людей віком старше 75 років.
- Препарат називається Comirnaty. Це двокомпонентна вакцина, яку вводять в руку двічі з інтервалом щонайменше 21 день.
- Найпоширеніші побічні ефекти при застосуванні препарату зазвичай легкої або середньої важкості й минають за декілька днів. Найчастіше це: біль та набряк у місці ін’єкції, втома, головний біль, біль у м’язах та суглобах, озноб та лихоманка.
- Вакцина від Pfizer та BioNTech 11 грудня отримала дозвіл на екстрене використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA). Такий же дозвіл препарат отримав у Британії, ЄС, Канаді, Саудівській Аравії і Бахрейні. Натомість у Швейцарії його повністю схвалили до застосування.
- 31 грудня використання Comirnaty задля екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я.
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