У Мексиці 32-річну лікарку госпіталізували після введення вакцини проти коронавірусу від фармокомпаній Pfizer та BioNTech.

Жінку, ім'я якої не повідомляють, госпіталізували в реанімаційне відділення державної лікарні північного штату Нуево-Леон. Про це повідомляє видання WION.

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У лікарки після ведення препарату виникла сильна алергічна реакція, зокрема: судоми, ускладнене дихання та висип.

Міністерство охорони здоров'я Мексики повідомило, що попередній діагноз – енцефаломієліт. Це запалення головного та спинного мозку.

У відомстві додали, що в анамнезі лікарки повідомлялось про алергічні реакції та підкреслили, що в ході клінічних випробувань у жодного з учасників не виникало запалення мозку після застосування вакцини.

Журналістам не вдалося негайно зв’язатися з Pfizer та BioNTech для коментарів.

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