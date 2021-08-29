Докторка Алісія Джеффрі-Томас є членкинею Американської асоціації фізіотерапії. Також вона спеціалізується на питаннях жіночого здоров'я.

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Чому небезпечно пісяти в душі

Лікарка пояснила, така звичка може "навчити" сечовий міхур пов'язувати певні сигнали з бажанням попісяти. Якщо мочитися під душем, згодом звук проточної води буде асоціюватися з сечовипусканням.

Часто цей рефлекс може спрацьовувати від інших звуків проточної води, наприклад, під час миття рук чи посуду під краном. Або ж під час перебування у водоймах,
– сказала докторка Джеффрі-Томас.

Інші шкідливі звички

Лікарка також перерахувала низку інших шкідливих звичок, які можуть викликати проблеми з тазовим дном. Зокрема:

  • примусове виштовхування сечі;
  • довготривале сидіння на унітазі;
  • попісяти "про всяк випадок";
  • виконання вправ Кегеля без консультації з фахівцем тазового дна.

Занадто часте сечовипускання: ймовірні причини

Найбільш ймовірні причини прискореного сечовипускання:

  • Надмірне споживання води;
  • Інфекція сечових шляхів;
  • Цукровий діабет;
  • Синдром подразненого сечового міхура;
  • Камені в нирках;
  • Інсульт та інші неврологічні захворювання;
  • Вагініт;
  • Надлишок алкоголю і кофеїну;
  • Слабкі тазові м'язи;
  • Менопауза;
  • Пухлина;
  • Простата.