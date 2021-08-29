Докторка Алісія Джеффрі-Томас є членкинею Американської асоціації фізіотерапії. Також вона спеціалізується на питаннях жіночого здоров'я.
Читайте також З'ясували новий негативний вплив пасивного куріння на дітей
Чому небезпечно пісяти в душі
Лікарка пояснила, така звичка може "навчити" сечовий міхур пов'язувати певні сигнали з бажанням попісяти. Якщо мочитися під душем, згодом звук проточної води буде асоціюватися з сечовипусканням.
Часто цей рефлекс може спрацьовувати від інших звуків проточної води, наприклад, під час миття рук чи посуду під краном. Або ж під час перебування у водоймах,
– сказала докторка Джеффрі-Томас.
Інші шкідливі звички
Лікарка також перерахувала низку інших шкідливих звичок, які можуть викликати проблеми з тазовим дном. Зокрема:
- примусове виштовхування сечі;
- довготривале сидіння на унітазі;
- попісяти "про всяк випадок";
- виконання вправ Кегеля без консультації з фахівцем тазового дна.
Занадто часте сечовипускання: ймовірні причини
Найбільш ймовірні причини прискореного сечовипускання:
- Надмірне споживання води;
- Інфекція сечових шляхів;
- Цукровий діабет;
- Синдром подразненого сечового міхура;
- Камені в нирках;
- Інсульт та інші неврологічні захворювання;
- Вагініт;
- Надлишок алкоголю і кофеїну;
- Слабкі тазові м'язи;
- Менопауза;
- Пухлина;
- Простата.