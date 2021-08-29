Лікарка пояснила, чому шкідливо пісяти під душем

Спеціалістка з тазового здоров'я попередила людей не пісяти під душем. Виявляється така, здавалось би, безневинна звичка може викликати медичні проблеми.

Докторка Алісія Джеффрі-Томас є членкинею Американської асоціації фізіотерапії. Також вона спеціалізується на питаннях жіночого здоров'я.

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Чому небезпечно пісяти в душі

Лікарка пояснила, така звичка може "навчити" сечовий міхур пов'язувати певні сигнали з бажанням попісяти. Якщо мочитися під душем, згодом звук проточної води буде асоціюватися з сечовипусканням.

Часто цей рефлекс може спрацьовувати від інших звуків проточної води, наприклад, під час миття рук чи посуду під краном. Або ж під час перебування у водоймах,

– сказала докторка Джеффрі-Томас.

Інші шкідливі звички

Лікарка також перерахувала низку інших шкідливих звичок, які можуть викликати проблеми з тазовим дном. Зокрема:

примусове виштовхування сечі;

довготривале сидіння на унітазі;

попісяти "про всяк випадок";

виконання вправ Кегеля без консультації з фахівцем тазового дна.

Занадто часте сечовипускання: ймовірні причини

Найбільш ймовірні причини прискореного сечовипускання: