Лікарка Аманда Кон з Національного центру імунізації та респіраторних захворювань США назвала три ознаки того, що введена вакцина проти коронавірусу діє.

Які симптоми виникають, коли формується імунна відповідь на вакцину

За її словами, про ефективність препарату говорять біль в місці уколу, втома, а також лихоманка з субфебрильною температурою в межах 37,1-38 градусів за Цельсієм.

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Як вважає лікарка, всі ці ознаки свідчать про те, що вакцина робить свою роботу зі зміцнення захисних сил організму для боротьби з вірусом. Кон підкреслила, що побічні ефекти зазвичай тривають кілька днів, і це не повинно викликати занепокоєння.

Спеціалістка пояснила, що таким чином організм формує імунну відповідь на білок, який імітує хворобу.

Що відомо про вакцинацію в Україні проти коронавірусу

Україна отримала перші 500 тисяч доз індійської вакцини від AstraZeneca.

Вакцина затрималася більше як на тиждень.

Насамперед щеплення робитимуть лікарям, зокрема й військовим, українським захисникам на Донбасі та людям похилого віку.

Вакцину вже направили в області, де найгірша епідемічна ситуація. Але дату старту вакцинації не називають.