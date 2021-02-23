Лікарка розповіла, які симптоми викликає ефективна вакцина проти коронавірусу

Джерело:BGR
Лікарка Аманда Кон з Національного центру імунізації та респіраторних захворювань США назвала три ознаки того, що введена вакцина проти коронавірусу діє.
За її словами, про ефективність препарату говорять біль в місці уколу, втома, а також лихоманка з субфебрильною температурою в межах 37,1-38 градусів за Цельсієм.
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Як вважає лікарка, всі ці ознаки свідчать про те, що вакцина робить свою роботу зі зміцнення захисних сил організму для боротьби з вірусом. Кон підкреслила, що побічні ефекти зазвичай тривають кілька днів, і це не повинно викликати занепокоєння.
Спеціалістка пояснила, що таким чином організм формує імунну відповідь на білок, який імітує хворобу.