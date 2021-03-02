Лікарка, яка вакцинувала Степанова, прокоментувала чутки про "несправжність" вакцини
Медсестра інфекційної Олександрівської лікарні у Києві Марія Гамаюнова 1 березня щепила проти коронавірусу міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Але багато українців не вірять у справжність цього дійства.
Джерело:фейсбук Марії Гамаюнової
Гамаюнова написала емоційний допис у фейсбуці, у якому переконує, що вакцина справжня і абсолютно така ж, якою вакцинували її та інших медпрацівників. Медсестрі соромно за людей, які вважають вакцинацію очільника МОЗ фейком.
До теми На Донбасі Зеленського вакцинували від COVID-19
Мені так соромно і прикро за людей, які думають, що це фейк, просто немає слів. До останнього не хотіла писати й все це коментувати, але просто вже немає сил це все читати. Для тих, хто в танку, говорю те, що відбувалося особисто на очах – це правда, нам кололи всім однакову вакцину. Зауважте, міністру також!!! Під назвою Covishield,
– написала Марія Гамаюнова.
Медична працівниця додала, що "нічого не було підлаштовано і награно, все проводилося відкрито й досить швидко. І абсолютно увесь процес, від початку й до кінця, зафіксований на відео.
Усе записувалося, все було відкрито і чесно. Щодо вітамінів, фізіології, дистильованої води – це нісенітниці. Я особисто це підтверджую,
– розповіла медсестра.
Також вона додала, що не було жодних побічних дій, зокрема реакції на руці, головного болю або температури. "Рука не відвалилася, температури немає... Усе просто супер!", – підсумувала вона.
Дивіться відео вакцинації Степанова:
Що відомо про вакцину Covishield
Джерело: Serum Institute of India
- Препарат розробили вчені з Оксфордського університету разом з компанією AstraZeneca. Її відпускають на потужностях Інституту сироватки Індії (Serum Institute of India) – найбільшого у світі виробника вакцин.
- В основі препарату – ослаблена версія вірусу застуди (аденовірусу) шимпанзе. Його модифікували, щоб він був схожий на SARS-CoV-2, але від нього не можна захворіти.
- Вакцина стимулює імунну систему виробляти антитіла і налаштовує її для атаки коронавірусного збудника у випадку інфікування SARS-CoV-2.
- Міжнародні клінічні випробування вакцини Oxford-AstraZeneca показали ефективність вакцини на 90% у випадку, якщо людям вводили половину, а потім повну дозу вакцини. Ефективність проти важких випадків хвороби становить близько 100%.
- Нещодавно дослідження підтвердили високу ефективність вакцини проти коронавірусної інфекції для літніх людей віком від 70 років.
- Аналіз результатів програми вакцинації у Великій Британії показує, що вона може суттєво запобігти важкому перебігу хвороби. Ефективність препарату AstraZeneca у контексті розвитку ускладнень наразі вища ніж у Pfizer – 94% проти 85% відповідно.
Поділитися новиною