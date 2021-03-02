Медсестра інфекційної Олександрівської лікарні у Києві Марія Гамаюнова 1 березня щепила проти коронавірусу міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Але багато українців не вірять у справжність цього дійства.

Гамаюнова написала емоційний допис у фейсбуці, у якому переконує, що вакцина справжня і абсолютно така ж, якою вакцинували її та інших медпрацівників. Медсестрі соромно за людей, які вважають вакцинацію очільника МОЗ фейком.

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Мені так соромно і прикро за людей, які думають, що це фейк, просто немає слів. До останнього не хотіла писати й все це коментувати, але просто вже немає сил це все читати. Для тих, хто в танку, говорю те, що відбувалося особисто на очах – це правда, нам кололи всім однакову вакцину. Зауважте, міністру також!!! Під назвою Covishield,

– написала Марія Гамаюнова.

Медична працівниця додала, що "нічого не було підлаштовано і награно, все проводилося відкрито й досить швидко. І абсолютно увесь процес, від початку й до кінця, зафіксований на відео.

Усе записувалося, все було відкрито і чесно. Щодо вітамінів, фізіології, дистильованої води – це нісенітниці. Я особисто це підтверджую,

– розповіла медсестра.

Також вона додала, що не було жодних побічних дій, зокрема реакції на руці, головного болю або температури. "Рука не відвалилася, температури немає... Усе просто супер!", – підсумувала вона.

Дивіться відео вакцинації Степанова:

Що відомо про вакцину Covishield

Джерело: Serum Institute of India