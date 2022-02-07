Завдяки масштабним махінаціям вдалося вкрасти приблизно 12 мільйонів гривень. Це лише за попередніми даними. Відповідну схему викрила Служба безпеки України.

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Деталі схеми

Як встановило слідство, схему організувала заступниця начальника фінансового відділу. Впродовж останніх двох років жінка здійснювала оплату вигаданих послуг та робіт. Працювала не сама – у змові зі спільниками.

Зокрема, посадовиця перераховувала гроші на рахунки афілійованих суб'єктів підприємницької діяльності за нібито проведення будівельних і ремонтних робіт медичної установи,

– мовиться у повідомленні.

Також підтвердили, що жінка нараховувала безпідставні премії, аванси та зарплати. Під виглядом "ковідної" доплати жінка здійснювала нарахування, суми яких перевищували визначені норми матеріального забезпечення як медичним працівникам, так і особам, які нібито надавали послуги поліклініці.

Сама зловмисниця мала понад 10 власних банківських карток, куди регулярно надходили привласнені кошти.

За висновками експертиз, у такий спосіб ділкам вдалося привласнити майже 12 мільйонів гривень державних грошей, які виділеила Національна служба здоров'я України на боротьбу з пандемією COVID-19.

Що загрожує учасникам схеми

Наразі заступниці керівника фінансового відділу повідомили про підозру за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Наразі тривають слідчі дії, щоб виявити і притягнути до відповідальності інших осіб, причетних до функціонування протиправної схеми.